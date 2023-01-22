דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי. העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)
במשך שנים רבות עולות טענות בישראל, כי כלי התקשורת במדינה נוטים בעיקר לצד השמאלי של המפה הפוליטית. בעקבות ההפגנות הנערכות נגד הממשלה והביטוי הרחב שניתן להן בתקשורת, נראה כי אכן הטענות צודקות. איש התקשורת הבכיר, ניסה לגונן וחשף את מה שהרבה טענו (עיתונות)
אחד מבעלי משרד הפרסום מקאן-אריקסון תוקף חזיתית את המגזר החרדי: "גדעון סער מכר את נשמתו לחרדים הפרזיטים". קרא "לפנות את המאחזים הבלתי-חוקיים". על תקציב הטיסות של ראש הממשלה, אמר יו"ר מקאן אריקסון: "נתניהו הכפיל את תקציב הנסיעות שלו ושל שרה לחו"ל מ-14 מיליון ל-27 מיליון"