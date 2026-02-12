אמונה יפה עין דרור (23), התחתנה אמש (רביעי) בשעה טובה ומוצלחת, שעות לפני שנכנסה תחת החופה, היא בחרה לבלות את הזמן הקצר בבית החולים.

אמונה, תושבת נוף הגליל שהתחתנה אמש בירושלים, בחרה להעביר את רגעי ההתארגנות בבית סבה וסבתה ברחובות.

למרות ההתרגשות והלו"ז הצפוף של יום החתונה, היא החליטה להקדיש דווקא את היום הזה לשמח אחרים והגיעה למחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי קפלן כדי לחלק פרחים, להפיץ אור ולאחל רפואה שלמה למטופלים.

אמונה סיפרה בצניעות: "היה לי חשוב להגיע דווקא למחלקה הגריאטרית ולנסות לשמח במעט את יומם של המטופלים".

המפגשים במחלקה לא הותירו עין אחת יבשה. רוני אלוש, מטופל במחלקה, התרגש מהמחווה וביקש להעניק לכלה הצעירה "צידה לדרך" מהניסיון שלו: "אני מאחל לך חיים ונישואים מאושרים כמו שהיו לי, 30 שנה בלי ריב אחד".

בחדר אחר, נרשם מפגש מרגש במיוחד, כאשר אמונה פגשה את חנה וראובן זופן מרחובות, שחגגו באותו היום ממש 62 שנות נישואים. ראובן אמר: "זה היה משמיים שהיא נכנסה אלינו דווקא היום ביום הנישואים שלנו. לא יכולנו לחגוג עם המשפחה, ופתאום נכנסת כלה. אין לי מילים מרוב התרגשות! שיהי להם מזל טוב ושיחזיקו מעמד כמו שאנחנו מחזיקים כל כך הרבה שנים".

אנג'לה אבייב, מנהלת האחיות במחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי קפלן: "אנחנו רגילים לרגעים אנושיים במחלקה, אבל כלה בלבן ביום חתונתה זה משהו שעוד לא ראינו. הכניסה של אמונה למחלקה הייתה כמו משב רוח של תקווה ושמחה. עבור המטופלים שלנו, לראות כלה ביום חגה מקדישה להם זמן ותשומת לב, זה הרבה מעבר למחווה יפה, זה רגע שמחזיר להם חיוך ונותן כוח להמשך הטיפול. התרגשנו יחד איתה, ואין לי ספק שהחסד הזה ילווה אותה בבניית ביתה החדש".