ארבע שנים אחרי שנראה לאחרונה באזור הר מירון לאחר שנסע למקום ללא טלפון נייד, הערב (שלישי) דווח על התפתחות חדשה בתיק היעלמות הנער מוישי קליינרמן, וצוות החקירה נוקט בצעד חריג כדי לבדוק כיוונים חקירה חדשים.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, במחוז ש"י של המשטרה הוחלט להיעזר בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית, שמנתחת נתונים שלא נראו על ידי עין אנושית. ניתוח הנתונים הצליח להצביע על תוואי שטח באזור הר מירון, אשר לפי ההערכות יכול להיות המקום האחרון בו קליינרמן היה.

לפי הדיווח, במשטרה טרם ידוע האם זהו אכן המקום האחרון בו היה הנער, אך נערכים לבצע סריקות במקום. במקביל נגבו עדויות חדשות. בשבוע הבא צפויים להפעיל כלי חקירתי בשם "כדור בדולח", שנעשה בו שימוש בעיקר לפענוח מקרי רצח, ולראשונה יעזור גם לאיתור נעדרים. מפקד מחוז ש"י עדכן את המשפחה בהתפתחויות האחרונות בחקירה.

כפי שדיווחנו הבוקר, אמש בשעות הערב, קיים מפקד מחוז ש״י פגישה עם אמו ובני משפחתו של הנעדר, במהלכה עודכנו בפעולות חדשות הנעשות במטרה לאתרו ובדבר עדכונים חדשים בחקירה.

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י מסר: "איתורו של הנעדר הינו אתגר מחוזי ונמשיך במאמצים הרבים לפענוח מקרה זה. במסגרת חקירה זו, אנחנו מפעילים שיטות ואמצעים מיוחדים ואף משלבים כלים טכנולוגיים חדשניים בשיתוף חברות אזרחיות. קיומו של המפגש החשוב נעשה במטרה לעדכן את המשפחה בפרטי החקירה".

אמו של הנעדר מוישי קליינרמן, גיטי קליינרמן אמרה: "אני לא מאבדת תקווה למרות שעברו כמעט ארבע שנים להיעלמותו. התיק עדיין על השולחן ואנחנו זוכרים את מוישי 24/7. המפגש המרגש נותן לנו תחושה שמשטרת מחוז ש״י נותנת חשיבות רבה לתיק זה ואנחנו רואים שיש כל הזמן התפתחויות חדשות. אנחנו מודים למשטרה על העדכונים כל העת ומקווים לבשורות טובות".