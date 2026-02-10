מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, קיים אמש (שני) פגישה עם אמו ובני משפחתו של הנער החרדי הנעדר מוישי קליינרמן אשר נעלמו עקבותיו לפני כארבע שנים, לאחר ביקורו בהר מירון.

חקירת היעדרותו של קליינרמן החלה עם הגשת תלונה בתחנת מודיעין עילית שבמחוז ש״י, מספר ימים לאחר שלא שב לביתו לאחר ביקורו בהר מירון.

החיפושים אחר הנעדר נערכו על ידי המשטרה וכוחות רבים נוספים ובמשך ימים ארוכים תוך הפעלת משאבים ואמצעים מגוונים. משלא אותר הנער הוטלה החקירה על היחידה המרכזית במחוז ש"י ועודנה נמשכת.

אמש בשעות הערב, במסגרת חקירה זו, קיים מפקד מחוז ש״י פגישה עם אמו ובני משפחתו של הנעדר, במהלכה עודכנו בפעולות חדשות הנעשות במטרה לאתרו ובדבר עדכונים חדשים בחקירה.

מכה מתחת לחגורה: כל מה שצריך לדעת על תקנות התעבורה החדשות כיכר FM | 08:34

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י בדבריו למשפחה: "איתורו של הנעדר הינו אתגר מחוזי ונמשיך במאמצים הרבים לפענוח מקרה זה. במסגרת חקירה זו, אנחנו מפעילים שיטות ואמצעים מיוחדים ואף משלבים כלים טכנולוגיים חדשניים בשיתוף חברות אזרחיות. קיומו של המפגש החשוב נעשה במטרה לעדכן את המשפחה בפרטי החקירה".

אמו של הנעדר מוישי קליינרמן, גיטי קליינרמן בדבריה: "אני לא מאבדת תקווה למרות שעברו כמעט ארבע שנים להיעלמותו. התיק עדיין על השולחן ואנחנו זוכרים את מוישי 24/7. המפגש המרגש נותן לנו תחושה שמשטרת מחוז ש״י נותנת חשיבות רבה לתיק זה ואנחנו רואים שיש כל הזמן התפתחויות חדשות. אנחנו מודים למשטרה על העדכונים כל העת ומקווים לבשורות טובות".