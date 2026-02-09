שלושה צעירים חרדים כבני 22 חולצו ביום שישי האחרון ממימיו הקפואים של מפרץ ג'מייקה בקווינס, ואושפזים בבתי החולים מאונט סיני וסנט ג'ון כשמצבם מוגדר יציב.

השלושה, תלמידי ישיבה שהגיעו לאזור פאר רוקאווי לרגל חגיגות שבת חתן של חברם, נמשו מהמים לאחר מבצע חילוץ מורכב שכלל יחידות צלילה ומסוק משטרתי, כשבגופם תסמיני היפותרמיה קשים.

​מעדויות של תושבי השכונה עולה תמונה מדאיגה של התעלמות ממושכת מסכנת חיים. שכנים שהתגוררו בסמוך למפרץ דיווחו כי הבחינו בצעירים צועדים על שכבת הקרח הדקה לאורך כל השבוע האחרון.

על פי דבריהם, פניות חוזרות ונשנות לקבוצה בדרישה לרדת מהקרח נתקלו בהתעלמות מוחלטת. "כל השכנים אמרו להם להפסיק", סיפרה קסטרו, תושבת האזור, לכלי התקשורת המקומיים, "הם לא הקשיבו לאף אחד".

​האירוע הגיע לשיאו בשעות אחר הצהריים, כאשר שכבת הקרח קרסה והשלושה צללו לתוך המים בטמפרטורה של אפס מעלות.

אחד הצעירים נלכד בתוך המים הקפואים במשך כארבעים דקות, ועד ראייה תיארו כי ברגעים שלפני החילוץ הוא בקושי הפגין סימני תנועה. שכנים שזיהו את המצוקה הזעיקו את כוחות החירום וניסו להרגיע את הצעירים מרחוק. "הם התחילו לצרוח לעזרה", שחזרו עוברי אורח, "צעקנו להם שיישארו רגועים ולא יזוזו כדי שלא ישקעו עמוק יותר בטרם יגיעו המחלצים".

​במבצע החילוץ לקחו חלק צוותי יחידת התעופה והשירותים המיוחדים של משטרת ניו יורק לצד כוחות כיבוי אש. במהלך הפעילות הדרמטית, מעד אחד מאנשי יחידת החילוץ ונפל בעצמו לתוך המים, אך הצליח להיחלץ במהירות ולהשלים את משימת הצלתם של שלושת הצעירים. רשויות החוק ברובע קווינס ניצלו את תיעוד האירוע כדי לשוב ולהזהיר את הציבור מפני חוסר היציבות של מקורות מים קפואים בעונה זו.