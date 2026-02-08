כיכר השבת
עימות סוער

בנט: "של נעליך" | ינון מגל: "לא צריך להדביק עם דבק אפוקסי כיפה בגודל שקל"

העיתונאי הבכיר ביקש ב'פטריוטים' שלא ידברו על החרדים בעוד בנות הציונות הדתית לא עושות, לדבריו, צבא | ראש הממשלה לשעבר בנט תקף אותו: "אלה הרוגי מלכות ששילבו תורה והגנה" | ינון מגל לא נותר חייב: "מתפקד כשליח השמאל והקפלניסטים בתידלוק השינאה לחרדים לצורך פירוק הגוש האמוני" (אנשים)

ינון מגל (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר תקף היום (ראשון) בחריפות רבה את העיתונאי הבכיר ינון מגל, בעקבות דבריו בתכנית 'הפטריוטים', שבהם תקף את "המדברים על החרדים" וטען כי בשעה שבה בנות הציונות הדתית לא עושות צבא לדבריו, ו הסדר לא עושים צבא שלם - אין לדבר נגד החרדים.

מגל אמר בפטריוטים: "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא, אל תדברו עליהם, בסדר? וכשיש הסדרניקים שלא עושות צבא שלם - אל תדבר על החרדים".

בנט פרסם את קטע הוידאו שבו נראה מגל אומר את הדברים, ותקף בחשבון שמפעיל ברשת החברתית X: "של נעליך כשאתה מדבר על לוחמי הציונות הדתית. אלה הרוגי מלכות ששילבו תורה והגנה על המדינה ונפלו על קידוש ה'. להשוות אותם למשתמטים?!"

בנט הוסיף: "יותר מ-80 תלמידי ישיבות הסדר צדיקים וגיבורים נפלו במלחמה הזאת. גם בנות השירות הלאומי נמצאות בחזית הנתינה בחינוך, בבתי החולים, במערכת הביטחון ובכל מקום. מי שמעז לשבת באולפן ולהכפיש אותם כדי להכשיר השתמטות ממוסדת הוא מזמן לא פטריוט".

מגל לא נותר חייב והגיב לבנט: "נשמה של אמא, בוא נעשה סקר בציונות הדתית מי מייצג אותה יותר, אתה או אני. כי אני לא צריך להדביק עם דבק אפוקסי כיפה בגודל של שקל מאחורי הראש כדי לייצג כביכול את הציונות הדתית".

לדברי מגל, "אני בסה"כ צריך לא לתקוע לה סכין בגב, ולא להקים קואליציות עם שונאי דתיים, מייבשי ההתיישבות ביו"ש, שונאי ישראל וכאלה שקוראים למתיישבים "תתי אדם".

"מה שנשאר ממך זו שילדה ריקה ממה שהיה פעם מנכ"ל מועצת יש"ע ועכשיו מתפקד כשליח השמאל והקפלניסטים בתידלוק השינאה לחרדים לצורך פירוק הגוש האמוני. תועבה".

אמת ויציב נאמר על בנט....עוכר ישראל למען הכבוד והכסא שרוצה כ"כ מתחבר לשמאל וערבים ולכל שונאי יהדות ועם ישראל מטומטמים מי יבחרו בו ...
לל
3
ינון אתה אחלה, הפעם טעית בנט סתם ליצן
חנוך
2
ינון מגל אין עליך ....בנט השקרן הנוכל כאילו שהכפת לך ממשהו
יוסף חיים נעים
1
רוב אירגוני הצדקה והחסד מנהלים חרדים ונעזרים בהם לא רק חרדים אז שבנט ידום ולא יסית נגד הציבור החרדי שתורם המון
מגל צודק בכל מילה

