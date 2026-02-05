שלוש שנות מאסר ו-10 אלף שקלים קנס כספי. זה העונש שגזר היום (חמישי) בית משפט המחוזי בירושלים על הצעיר החסידי מבית שמש אלימלך שטרן, שהואשם במגע עם סוכן זר לאחר שביצע משימות עבור האיראנים.

בגזר הדין ציינה השופטת, חנה מרים לומפ, כי על שטרן יש תסקיר חיובי "שמלמד על אדם צעיר ואישיות חיובית". כך דווח ב-Ynet. בנוסף הוסיפה כי "ש עשרות אנשים ועשרות כתבי אישום בפעילות דומה שקשורה לאיראן. ההבדל הוא שהוא לא ידע שמדובר באיראן ושהוא עצם עיניים לעובדה שמדובר בסוכן חוץ, וגורם זר ולכן המדרג שלו נמוך יותר מנאשמים אחרים".

עוד הוסיפה השופטת, לפי הדיווח, כי התחשבה בנסיבות האישיות שלו ובכך שהיה אדם "מאוד חיובי". מאידך התייחסה לחומרת המעשים. היא הוסיפה: "השורה התחתונה היא שהלב נחמץ שאברך כזה הגיע מאיגרא רמה לבירא עמיקתא".

מכתב האישום נגד שטרן עולה כי הוא עמד בקשר עם סוכן חוץ ממדינה זרה, שכינויו "אנה". במסגרת הקשר, ביצע משימות שונות שהוטלו עליו וקיבל תמורה במטבעות דיגיטליים. לשם ביצוע המשימות, גייס שני אזרחים ישראליים נוספים.

כך, למשל, הדפיס ותלה מודעות עם תמונה של כף יד שטופת דם וכיתוב באנגלית: "יהיה כתוב בהיסטוריה שילדים נהרגו, בואו נעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה". לשם כך גויס אחד הישראלים, שביצע את המשימה וצילם את עצמו, והעביר את התמונות לשטרן שהעביר אותן ל"אנה". בתמורה קיבל שטרן תשלום.

בנוסף, אסף אותו אדם לבקשת שטרן טלפון מאזור עתלית לפי הנחיות "אנה", והפעיל שטרן סכומי כסף ברחבי ירושלים ותל אביב באמצעות ישראלי נוסף. "אנה" הנחתה אותו לבצע פעולות נוספות, כולל שליחת חבילות עם סכין וזר פרחים לבית שגריר ישראל בסבא״א, אך שטרן השיב כי הוא חושש להיכנס לכלא.

במענה לכתב האישום טען שטרן כי לא חשד בכך שאנה היא סוכנת חוץ וכי זכויותיו נפגעו במהלך החקירה, וביקש לפסול את הודאותיו. פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו״ד ישי זיגמן, טענה כי הנאשם היה מודע לזכויותיו והודאותיו ניתנו מרצונו החופשי. לאחר ניהול דיוני הוכחות בבית המשפט הורשע שטרן בביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ וקשירת קשר לאיומים והיום נגזר דינו.