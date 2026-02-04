הדיל קרס ביישוב היוקרתי: גפני במתקפה חריפה וחריגה על ש"ס 

הרב שלמה עמור, מפינתו ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע

בבחירות שנערכו לרבנות היישוב היוקרתי סביון נבחר היום (רביעי) ברוב קולות מוחץ הרב אורי סדן. מולו התמודד מועמד ש"ס הרב שלמה עמור.

הרב סדן זכה ל-16 מקולות הבוחרים, בעוד הרב עמור זכה ל-3 קולות בלבד. מדובר בניצחון ראשון לציונות הדתית אחרי שורה של ניצחונות של ש"ס. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף היום בחריפות רבה ובאופן חריג את ש"ס על התנהלותה לאחר ההפסד. זאת בעקבות החלטת ש"ס שלא לתמוך במועמד דגל התורה בבחירות משה לנגלב.

הרב סדן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"בעקבות התעקשותה של ש"ס שלא לתמוך במועמד דגל התורה לרב של סביון, ולאחר שמועמדה קיבל בסה"כ 3 קולות - לא נבחר מועמד ש"ס ומועמד דגל התורה, ונבחר מועמד צהר", מסר גפני.

עולם הרפואה התייצב | תיעוד מחתונת בנו של איש החסד והיועץ הרפואי איציק אוחנה | 16:47

לדבריו, "מי שעוקב אחר ההתנהלות שלהם במתן שירותי הדת ובבחירת רבנים - יודע שזה 'דרכם כסל למו'".