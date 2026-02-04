כיכר השבת
מידה כנגד מידה

הרב יגאל כהן סיפר על הביקור אצל מחבלי הנוח'בה: "הם מתחת לאדמה" | צפו

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ערך ביקור בכלא איילון, באגף שבו כלואים מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח בשמחת תורה ובשיעורו השבועי, סיפר על הביקור: "הם מתחת לאדמה, מידה כנגד מידה - כמו שהם שמו את החטופים שלנו במנהרות" (חדשות)

הרב יגאל כהן על הביקור אצל מחבלי הנוח'בה
הרב יגאל כהן על הביקור אצל מחבלי הנוח'בה| צילום: צילום וידאו: שמעון ברדי
הרב יגאל כהן על הביקור אצל מחבלי הנוח'בה (צילום וידאו: שמעון ברדי)

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ערך ביקור בכלא איילון, באגף שבו כלואים מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח המזעזע בשמחת תורה.

במהלך שיעורו השבועי, סיפר הרב על הביקור: "הם רשעים ארורים, שמחתי לראות שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר החמירו את תנאי הכליאה".

הרב יגאל כהן במהלך הביקור בכלא (צילום: נועם אליהו)

הרב סיפר כי "הם מתחת לאדמה", וציין שזו "מידה כנגד מידה - כמו שהם שמו את החטופים שלנו במנהרות".

"הם מקבלים אוכל במשקל מדויק וחצר עם חריץ קטן שהם יוכלו לראות שמיים", הוסיף הרב.

