איבד את הכרתו

אסון בירושלים: נפטר הפעוט שפונה לבית החולים לאחר שחלה בחצבת

כוחות גדולים של הצלה הוזעקו לבית משפחה חרדית בשכונת שמואל הנביא בשל קריאה על תינוק שלא התעורר| הפעוט פונה במצב אנוש ונפטר בבית החולים (חרדים)

אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

כוחות גדולים של מתנדבים וחובשים הוזעקו הבוקר (רביעי) לבית משפחה חרדית בשכונת שמואל הנביא בירושלים בשל קריאה על תינוק שלא התעורר משנתו.

הכוחות ביצעו בפעוט פעולות החייאה בניסיון להציל את חייו. הפעוט פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש ושם נקבע מותו.

מ'המרכז הרפואי הדסה' נמסר כי "בהדסה הר הצופים נקבע מותו של תינוק בן שנה, חולה חצבת, שפונה אל חדר המיון ללא רוח חיים. למרות מאמצי ההחייאה בשטח, שנמשכו גם על ידי הצוות הרפואי בבית החולים, לצערנו הצוות נאלץ לקבוע את מותו".

יחיאל שטרן ואריאל דריי חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו כי הפעוט לא התעורר משנתו לאחר שלפני מספר ימים נדבק בחצבת. ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

כל היום תינוקות מתים ה' ישמור ויציל!!!!
מה קורה??
נפטר לפי אתרים אחרים.
נתי

