אלעזר ויגדרוביץ' בעת מעצרו בניו יורק ( צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

אלעזר ויגדרוביץ, המכונה בתקשורת כ"איש המבצעים של חסידות גור", ומבוקש לחקירה בישראל הצליח להימלט הלילה (שלישי) ברגע האחרון מהמשטרה לאחר שלפי הדיווחים "זייף" התקף לב במהלך טיסה וגרם לנחיתת חירום באירלנד, שם נמלט. יחד עם זאת, מקורביו טוענים כי לא נמלט אלא אושפז בבית חולים מקומי.

לפי הדיווח של אבישי גרינצייג ב'i24news', ויגדרוביץ מבוקש לחקירה בישראל בחשד לעבירות של עוקץ ומרמה, אך הצליח להימלט במהלך הסגרתו לישראל. הסיפור החל לפני מספר שבועות, כאשר ויגדרוביץ נתפס במעבר הגבול מקנדה, בצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של ג'יפ מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית. ויגדרוביץ נמצא בג'יפ מתחת לערימה של מזוודות, ואז התברר כי הוא מסורב כניסה בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה. לפי הדיווחים בתקשורת, ויגדרוביץ טען כי רק רצה לבקר בקבר של הרב שלו, אך הוא נעצר ויחד איתו נעצר הנהג, עו"ד ישראל ענדען, בחשד שהבריח אותו במכוון, אך ענדען טען להגנתו כי לא ידע שהוא באוטו. האברך לא האמין: מצא את התפילין שאיבד לפני 24 שנה בתחנה המרכזית דניאל הרץ | 13:09 בכתב האישום נגדם נטען כי ענדען הציג עצמו כ"אזרח אמריקני המתגורר בישראל" וטען שהוא מגיע לביקור פרטי בארה"ב. לאחר שהוא עורר את חשדם של סוכני ההגירה, הם שלחו את הרכב לבדיקה נוספת, ושם, במהלך פירוק המזוודות מהרכב, הם הבחינו בויגדרוביץ' מסתתר. במהלך החקירה התברר כי ויגדרוביץ' וענדען נחתו יחד בטורונטו בטיסה שהגיעה מפולין והם נסעו יחד לרכב שהושכר עבור ענדען על ידי חסיד שלישי בשם ישראל דריימן שעבר את הגבול במונית. החוקרים הפדרליים כתבו בדו"ח החקירה כי "לא סביר להאמין שגבר בוגר שוכב ברכב שלך בין המזוודות בלי שתבחין בו. העובדות מצביעות על ניסיון הברחה, גם אם ענדען טוען אחרת".

עו"ד ישראל ענדען לאחר מעצרו בניו יורק ( צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

הלילה, לאחר שביהמ"ש בניו יורק קבע כי הוא יגורש לישראל, מאחר והוא מבוקש לחקירה בחשד לפרשה חמורה של עוקץ והשתלטות על דירה של שתי נשים עריריות בתל אביב, ויגדרוביץ' הועלה על טיסה שעשתה את דרכה ארצה על-ידי שוטרים פדרליים שליוו אותו עד למטוס.

יצוין כי עו"ד ענדען עדיין עצור בארה"ב והוא צפוי לעמוד שם לדין, לאחר שבית המשפט הפדרלי בבאפלו האריך את מעצרו עד לסוף מרץ, בנימוק כי נשקפת ממנו סכנת בריחה מוחשית.

במהלך הטיסה, כך מדווח אבישי גרינצייג, ויגדרוביץ' זייף התקף לב וגרם למטוס לנחות נחיתת חירום בשדה התעופה בדבלין, בירת אירלנד. מיד לאחר הנחיתה, ויגדרוביץ' ירד מהמטוס ולפי חשד המשטרה הוא נמלט.

אחד החובשים שהיה על הטיסה וטיפל בו, כתב: "הבחור קיבל התקף לב באמצע טיסה. אני ועוד חובש היחידים במטוס טיפלנו בו שעה וחצי עד לנחיתת חירום, ברוך השם פונה לבית חולים במצב יציב. שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה במהרה. עיכוב של שעתיים וחצי, הכל לטובה".

בנתב"ג, חיכו לו שוטרים עם צו מעצר אך אז הם גילו כי הוא לא נמצא על הטיסה והם חזרו בידיים ריקות.

כעת, המשטרה מנסה להתחקות אחריו ופנתה לשם כך לרשויות באירלנד והיא תנסה להביא שוב למעצרו והסגרתו לישראל. בין היתר נבדק האם הוא אכן התאשפז בבית חולים מקומי בעקבות התקף שעבר.

לפני כחודשיים, ענדען וויגדרוביץ' נעצרו בישראל בחשד להונאת נדל"ן בבניין ברחוב אידלסון בתל אביב השייך לשתי אחיות קשישות ועריריות שאחת מהן נפטרה.

לפי החשד, השניים זייפו מסמכים והשתלטו על הנכס ששוויו מוערך בכ-40 מיליון שקלים. לאחר מכן, כך לפי החשד של המשטרה, הם מכרו את הנכס פעמיים - לשני רוכשים שונים, ואף קיבלו מקדימה של שני מיליון שקלים מכל אחד מהרוכשים.

המשטרה מסרה לאחר מעצרם כי "במהלך החודשים האחרונים, התנהלה במפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב חקירה סמויה, במסגרתה עלה חשד כי החשודים, עורך דין ואזרח מדינה זרה, מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, זיוף בכוונה לקבל דבר ועבירות אחרות.

"מהחקירה עולה כי החשודים פעלו יחד בשיתוף פעולה מלא וביצעו מכירה פיקטיבית של בניין בתל אביב השייך לשתי קשישות עריריות. לצורך כך השתמשו החשודים במסמכים מזוייפים, אשר יצרו מצג כוזב לגבי זכויותיהם בנכס. החשודים השתלטו על הנכס בבעלות 2 קשישות עריריות בתל אביב בשווי של כ-40 מיליון ש"ח ובהמשך מכרו את הבניין במרמה פעמיים ל-2 קורבנות שונים, בתמורה ל- 8 מיליון שקלים, וקיבלו מקדמה מכל אחד סכום של 2 מיליון שקלים, אותו, על פי החשד, שלשלו לכיסם".

עוד נמסר מהמשטרה כי "עם מעבר החקירה לגלויה, פשטו שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף לוחמי זרוע ת"א מג"ב, על בתיהם של החשודים. במהלך החיפושים נתפסו חומרי מחשב ומסמכים רבים הנוגעים לחשדות בתיק. מדובר בחשודים, תושבי בני ברק וירושלים, בשנות ה-40".