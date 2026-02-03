כיכר השבת
כך המבוקש נמלט

החסיד שמבוקש לחקירה בישראל 'זייף' התקף לב במטוס, גרם לנחיתת חירום באירלנד - ונמלט מהמשטרה 

אלעזר ויגדרוביץ, המכונה בתקשורת כ"איש המבצעים של חסידות גור" ומבוקש לחקירה בישראל, הצליח להימלט ברגע האחרון מהמשטרה לאחר שלפי הדיווחים "זייף" התקף לב במהלך טיסת ההסגרה מניו יורק לישראל - גרם לנחיתת חירום באירלנד, שם נמלט | השוטרים שהמתינו לו בנתב"ג חזרו בידיים ריקות (בארץ)

15תגובות
אלעזר ויגדרוביץ' בעת מעצרו בניו יורק (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

אלעזר ויגדרוביץ, המכונה בתקשורת כ"איש המבצעים של חסידות גור", ומבוקש לחקירה בישראל הצליח להימלט הלילה (שלישי) ברגע האחרון מהמשטרה לאחר שלפי הדיווחים "זייף" התקף לב במהלך טיסה וגרם לנחיתת חירום באירלנד, שם נמלט. יחד עם זאת, מקורביו טוענים כי לא נמלט אלא אושפז בבית חולים מקומי.

לפי הדיווח של אבישי גרינצייג ב'i24news', ויגדרוביץ מבוקש לחקירה בישראל בחשד לעבירות של עוקץ ומרמה, אך הצליח להימלט במהלך הסגרתו לישראל.

הסיפור החל לפני מספר שבועות, כאשר ויגדרוביץ נתפס במעבר הגבול מקנדה, בצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של ג'יפ מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית. ויגדרוביץ נמצא בג'יפ מתחת לערימה של מזוודות, ואז התברר כי הוא מסורב כניסה בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

לפי הדיווחים בתקשורת, ויגדרוביץ טען כי רק רצה לבקר בקבר של הרב שלו, אך הוא נעצר ויחד איתו נעצר הנהג, עו"ד ישראל ענדען, בחשד שהבריח אותו במכוון, אך ענדען טען להגנתו כי לא ידע שהוא באוטו.

בכתב האישום נגדם נטען כי ענדען הציג עצמו כ"אזרח אמריקני המתגורר בישראל" וטען שהוא מגיע לביקור פרטי בארה"ב. לאחר שהוא עורר את חשדם של סוכני ההגירה, הם שלחו את הרכב לבדיקה נוספת, ושם, במהלך פירוק המזוודות מהרכב, הם הבחינו בויגדרוביץ' מסתתר.

במהלך החקירה התברר כי ויגדרוביץ' וענדען נחתו יחד בטורונטו בטיסה שהגיעה מפולין והם נסעו יחד לרכב שהושכר עבור ענדען על ידי חסיד שלישי בשם ישראל דריימן שעבר את הגבול במונית.

החוקרים הפדרליים כתבו בדו"ח החקירה כי "לא סביר להאמין שגבר בוגר שוכב ברכב שלך בין המזוודות בלי שתבחין בו. העובדות מצביעות על ניסיון הברחה, גם אם ענדען טוען אחרת".

עו"ד ישראל ענדען לאחר מעצרו בניו יורק (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

הלילה, לאחר שביהמ"ש בניו יורק קבע כי הוא יגורש לישראל, מאחר והוא מבוקש לחקירה בחשד לפרשה חמורה של עוקץ והשתלטות על דירה של שתי נשים עריריות בתל אביב, ויגדרוביץ' הועלה על טיסה שעשתה את דרכה ארצה על-ידי שוטרים פדרליים שליוו אותו עד למטוס.

יצוין כי עו"ד ענדען עדיין עצור בארה"ב והוא צפוי לעמוד שם לדין, לאחר שבית המשפט הפדרלי בבאפלו האריך את מעצרו עד לסוף מרץ, בנימוק כי נשקפת ממנו סכנת בריחה מוחשית.

במהלך הטיסה, כך מדווח אבישי גרינצייג, ויגדרוביץ' זייף התקף לב וגרם למטוס לנחות נחיתת חירום בשדה התעופה בדבלין, בירת אירלנד. מיד לאחר הנחיתה, ויגדרוביץ' ירד מהמטוס ולפי חשד המשטרה הוא נמלט.

אחד החובשים שהיה על הטיסה וטיפל בו, כתב: "הבחור קיבל התקף לב באמצע טיסה. אני ועוד חובש היחידים במטוס טיפלנו בו שעה וחצי עד לנחיתת חירום, ברוך השם פונה לבית חולים במצב יציב. שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה במהרה. עיכוב של שעתיים וחצי, הכל לטובה".

בנתב"ג, חיכו לו שוטרים עם צו אך אז הם גילו כי הוא לא נמצא על הטיסה והם חזרו בידיים ריקות.

כעת, המשטרה מנסה להתחקות אחריו ופנתה לשם כך לרשויות באירלנד והיא תנסה להביא שוב למעצרו והסגרתו לישראל. בין היתר נבדק האם הוא אכן התאשפז בבית חולים מקומי בעקבות התקף שעבר.

לפני כחודשיים, ענדען וויגדרוביץ' נעצרו בישראל בחשד להונאת נדל"ן בבניין ברחוב אידלסון בתל אביב השייך לשתי אחיות קשישות ועריריות שאחת מהן נפטרה.

לפי החשד, השניים זייפו מסמכים והשתלטו על הנכס ששוויו מוערך בכ-40 מיליון שקלים. לאחר מכן, כך לפי החשד של המשטרה, הם מכרו את הנכס פעמיים - לשני רוכשים שונים, ואף קיבלו מקדימה של שני מיליון שקלים מכל אחד מהרוכשים.

המשטרה מסרה לאחר מעצרם כי "במהלך החודשים האחרונים, התנהלה במפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב חקירה סמויה, במסגרתה עלה חשד כי החשודים, עורך דין ואזרח מדינה זרה, מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, זיוף בכוונה לקבל דבר ועבירות אחרות.

"מהחקירה עולה כי החשודים פעלו יחד בשיתוף פעולה מלא וביצעו מכירה פיקטיבית של בניין בתל אביב השייך לשתי קשישות עריריות. לצורך כך השתמשו החשודים במסמכים מזוייפים, אשר יצרו מצג כוזב לגבי זכויותיהם בנכס. החשודים השתלטו על הנכס בבעלות 2 קשישות עריריות בתל אביב בשווי של כ-40 מיליון ש"ח ובהמשך מכרו את הבניין במרמה פעמיים ל-2 קורבנות שונים, בתמורה ל- 8 מיליון שקלים, וקיבלו מקדמה מכל אחד סכום של 2 מיליון שקלים, אותו, על פי החשד, שלשלו לכיסם".

עוד נמסר מהמשטרה כי "עם מעבר החקירה לגלויה, פשטו שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף לוחמי זרוע ת"א מג"ב, על בתיהם של החשודים. במהלך החיפושים נתפסו חומרי מחשב ומסמכים רבים הנוגעים לחשדות בתיק. מדובר בחשודים, תושבי בני ברק וירושלים, בשנות ה-40".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
סוף גנב לתלייה קומבינות בריחות ותירוצים רק דוחים את הקץ
ששון
12
איש המבצעים ???????????
חחחחח
11
לא תגנוב...
אליעזר
10
הנכס שווה 40 מיליון, אבל הציעו למכירה ב 8? הקונים לא הבינו שזה too good to be true , לכן זה באמת לא אמיתי?
מישהו
9
לא יאמן.אפה הרב שלהם
נון
לפי הכתבה בקבר , לשם הוא רצה לנסוע חהתפלל שלא יתפסו אותו , זה גמרא מפורשת גנבא אמחתרתא רחמנא קרייא ...
דוד
8
חילול השם. העיקר שיש כובע גרטל ומעיל
דוד
7
לא יודע מזה "איש המבצעים של גור", חסיד גור הוא לא נראה! ובכל מקרה, הוא ושכמותו הם הסיבה שהציבור החרדי שונא את העסקנים, ומעדיף את אנשי החסד "פשוטים", בלי טייטלים ובלי תארים
רועי אהוב
6
נוכל גנב אבל גאון
דוד
5
אפילו יונה ספיר לא הייתה כותבת כזאת עלילה מפוקפקת, נשמע ספר מתח קיטשי
נקודה למחשבה
אותי לא היו עוצרים בתא מטען של מכונית
אייל גלבוע
4
בפרשת השבוע "לא תגנוב" מדובר בגונב נפשות (עי' רש"י). בגניבת ממון נאמר: "לא תגנובו" - מדובר באיש חשוב שמדברים אליו בלשון נסתר ....... באידיש זה יותר טוב "איר זאל נישט גאנבענען"
אגי
3
הכותרת : החסיד הוא בכל לא נראה כ חסיד. למה להשמיץ את עדת החסידים?
מקפיד
2
לא נראה לי חסיד גור אמיתי ! חסידי גור לא נוגעים בזקן בכלל - הכוונה לא מקצרים אותו והפאות שלו זה רחוק ממנהגי גור , אבל מתי יבינו שמעשים כאלה אם זה נכון, זה לא משתלם הפשע ???
איפה נגמר הגבול ?
1
חסיד??? תכתבו מבית חסידי , או בוגר מוסדות חסידיים
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר