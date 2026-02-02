מפגינים צרו הלילה (שני) על מעון ראש העיר זוהראן ממדאני, לאחר ששמה של אמו הופיע בתיקי פרשיית אפשטיין.

​משרד המשפטים האמריקני פרסם מיליוני מסמכים חדשים במסגרת חוק השקיפות של תיקי אפשטיין, מהלך שהוביל לטלטלה פוליטית בניו יורק.

בין המסמכים שנחשפו, הכוללים דפי מידע, תמונות וסרטונים, נמצא תיעוד המקשר את אמו של ראש עיריית ניו יורק המכהן, הקולנוענית מירה נאיר, לפרשיית אפשטיין.

​החשיפה מתבססת על הודעת דואר אלקטרוני משנת 2009, המתארת אירוע חברתי שנערך בסביבת אפשטיין.

לפי התיעוד, נאיר השתתפה במסיבה שנערכה לאחר הקרנת סרט, לצד אישים בכירים ובהם ביל קלינטון וג'ף בזוס. הערכות מצביעות על כך שמדובר באירוע לקידום סרטה של נאיר באותה עת.

​בעקבות הפרסום, התגודדו מפגינים מחוץ למעונו הרשמי של ראש העיר, זוהראן ממדאני, וקראו לעברו קריאות גנאי באמצעות מגפונים. המוחים, שחלקם נמנו על תומכיו בעבר, האשימו את ראש העיר בחוסר יושרה לנוכח המידע החדש על בני משפחתו.

​ממדאני נכנס לתפקידו בתחילת חודש ינואר האחרון, לאחר שניצח בבחירות את המושל לשעבר אנדרו קואומו.

בגיל 34, הוא מכהן כראש העיר הצעיר ביותר בתולדות ניו יורק וכמוסלמי הראשון בתפקיד זה. הוא החליף את אריק אדמס שפרש מהמרוץ.

​פרסום המסמכים התאפשר הודות לחוק שנחתם על ידי הנשיא דונלד טראמפ בנובמבר 2025, אשר הורה על חשיפת חומרים מתיקי חקירה שונים הקשורים לפרשה, לרבות חקירות של ה-FBI ובדיקות שנערכו בנסיבות מותו של אפשטיין. עד כה פורסמו כ-3.5 מיליון דפים במסגרת זו.