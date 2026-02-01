כמות גשמים אדירה שירדה בפרק זמן קצר בצ'ילה הביאה לתופעת 'שיטפונות בזק', שגרמה לכלי רכב רבים להילכד במים עמוקים.

על פי המדידות, בתוך פחות משעה ירדו כ־17 מילימטרים של גשם. הגשמים העזים גרמו להצפה משמעותית באזור קמינו א-מליפייה, שם עשרות כלי רכב נלכדו בתוך המים. במקביל, תושבים בשכונות סמוכות פנו לרשויות בבקשה לסיוע בעקבות רחובות ובתים שהוצפו. נכון לעכשיו לא דווחו נפגעים בתקרית.

שיטפון בזק הוא שטף מים פתאומי המציף אזורים נמוכים כמו ערוצי נחל, אגני היקוות או אגמים יבשים. השיטפון עלול להיגרם על ידי גשם כבד, סופה טרופית, או על ידי המסה מהירה של קרחונים או שלג. בארצות הברית למשל מהווים שיטפונות בזק אסון טבע משמעותי, הגורם בשנה ממוצעת ליותר הרוגים מאשר ברקים, סופות טורנדו או סופות הוריקן.

בישראל שוטפים שיטפונות בזק את אפיקי הנחלים בנגב ובמדבר יהודה מספר פעמים בשנה. לשיטפונות תפקיד חשוב בעיצוב הנוף המדברי, כשהצמחייה המדברית מפתחת התאמות שונות להתמודדות עימם, ומנגד זרם המים עוקר ממקומה ומונע התבססות של צמחיית גדות צפופה.

תופעת טבע זו מרהיבה ומושכת סקרנים, אך חוסר זהירות של מטיילים ושל עוברי דרך בזמן שיטפון, עלול לסכן את חייהם.