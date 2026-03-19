"חלש וחסר השפעה": מצבו החמור של המנהיג העליון החדש נחשף

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג’תבא ח׳אמנאי, מתואר על ידי גורמי ביטחון ישראליים כיישות חלשה וחסרת השפעה ממשית, שאינה עומדת בפועל בראש המשטר. כך פורסם היום (חמישי) ברשת 'פוקס ניוז'.

לפי אותם גורמים, המשטר האיראני כיום מתפקד באופן לקוי, מבולבל ואף משותק חלקית. לדבריהם קיימים מקורות מידע אמינים שלפיהם הוא אינו שולט או מנהיג בפועל את מה שנותר מהמשטר.

בכיר בטחוני טען כי "ההנהגה האיראנית הנוכחית שבורה ואינה מתפקדת כראוי".

ניצל בשן ועין

על פי הדיווחים מוג’תבא ח׳אמנאי ניצל ממוות דקות ספורות לפני התקיפה שבה נהרג אביו, לאחר שיצא מהמתחם לטיול לפני פגיעת הטיל. לפי הקלטה שדלפה ופורסמה בתקשורת, הוא אף נפצע ברגלו במהלך האירועים.

מאז מינויו למנהיג העליון, ח׳אמנאי לא הופיע בפומבי אפילו פעם אחת. במקום זאת, הודעה מטעמו הוקראה בטלוויזיה הממלכתית של איראן, ובה איים בהמשך התקיפות וקרא למדינות המפרץ לסגור בסיסים אמריקאיים בשטחן.

במקביל, הופיעו דיווחים סותרים שלפיהם מצבו הרפואי חמור ואף נטען כי הוא בתרדמת, אולם גורמים רשמיים באיראן דחו טענות אלה והתעקשו כי הוא במצב בריאותי טוב.