מביך: רגע אחד בסרטון של ממדאני חשף את השקר הפלסטיני

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פרסם סרטון לציון "הנכבה", ובמרכזו סיפורה של אינאה בושנאק, בת 88, שסיפרה כי נמלטה מירושלים במהלך מלחמת 1948. במהלך הסרטון הופיע במשך כמה שניות פוסטר ישן עם הכיתוב "בקרו בפלשתינה", לצד איור של העיר העתיקה בירושלים ועץ זית.

אלא שלאחר פרסום הסרטון התברר כי יוצר הפוסטר הוא פרנץ קראוס, אמן יהודי אוסטרי שנמלט מאירופה בתקופת הנאצים והיגר לארץ ישראל. קראוס חתם על היצירה בעברית, וחתימתו אף נראית בבירור בסרטון שפרסמה העירייה.

הפוסטר נוצר בשנות ה-30 בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, כאשר השם "פלשתינה" שימש כשמה הרשמי של הארץ. מבקרי הסרטון טענו כי העובדה שהעירייה השתמשה ביצירה של אמן יהודי ציוני במסגרת סרטון על "הנכבה" יצרה מבוכה וסתירה למסרים שהסרטון ניסה להעביר.

אם לא די בכך, בהמשך התברר כי משפחתה של בושנאק כלל אינה ילידת האזור, משום שסביה הגיעו מבוסניה לסוריה ורק לאחר מכן לירושלים.

בתגובה לטענות מצד ארגונים יהודיים על כך שהסרטון היה חד-צדדי והתעלם מההקשר ההיסטורי, ממדאני אמר מאוחר יותר כי "הדלת שלי תמיד פתוחה בפני מנהיגים יהודים ברחבי העיר". הוא הוסיף כי תפקידו הוא "להיות ראש עיר עבור כולם - גם עבור מי שהצביעו עבורו וגם עבור מי שלא".