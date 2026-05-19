כיכר השבת
גול עצמי

מביך: רגע אחד בסרטון של ממדאני חשף את השקר הפלסטיני

ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני עורר סערה לאחר שפרסם סרטון לציון ה'נכבה', שכלל פוסטר של אמן יהודי ציוני שנמלט מהנאצים | כך הגיב ראש העיר לטענות (מעניין)

הקטע המביך מתוך הסרטון של ממדאני| צילום: צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פרסם סרטון לציון "הנכבה", ובמרכזו סיפורה של אינאה בושנאק, בת 88, שסיפרה כי נמלטה מירושלים במהלך מלחמת 1948. במהלך הסרטון הופיע במשך כמה שניות פוסטר ישן עם הכיתוב "בקרו בפלשתינה", לצד איור של העיר העתיקה בירושלים ועץ זית.

אלא שלאחר פרסום הסרטון התברר כי יוצר הפוסטר הוא פרנץ קראוס, אמן יהודי אוסטרי שנמלט מאירופה בתקופת הנאצים והיגר לארץ ישראל. קראוס חתם על היצירה בעברית, וחתימתו אף נראית בבירור בסרטון שפרסמה העירייה.

החתימה העברית (למטה מימין) על הפוסטר בסרטון שממדאני פרסם (צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani)

הפוסטר נוצר בשנות ה-30 בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, כאשר השם "פלשתינה" שימש כשמה הרשמי של הארץ. מבקרי הסרטון טענו כי העובדה שהעירייה השתמשה ביצירה של אמן יהודי ציוני במסגרת סרטון על "הנכבה" יצרה מבוכה וסתירה למסרים שהסרטון ניסה להעביר.

אם לא די בכך, בהמשך התברר כי משפחתה של בושנאק כלל אינה ילידת האזור, משום שסביה הגיעו מבוסניה לסוריה ורק לאחר מכן לירושלים.

בתגובה לטענות מצד ארגונים יהודיים על כך שהסרטון היה חד-צדדי והתעלם מההקשר ההיסטורי, ממדאני אמר מאוחר יותר כי "הדלת שלי תמיד פתוחה בפני מנהיגים יהודים ברחבי העיר". הוא הוסיף כי תפקידו הוא "להיות ראש עיר עבור כולם - גם עבור מי שהצביעו עבורו וגם עבור מי שלא".

אנטישמיותסרטון ויראליפלסטיןיום הנכבהזוהראן ממדאני
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

