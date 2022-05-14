ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, זה שזכה בחנופה של כמה קבוצות יהודיות-חרדיות בתפוח הגדול, פרסם אתמול פוסט מקומם במיוחד | באופן מקומם, האיסלאמיסט האנטי-ישראלי פרסם את הפוסט בחשבון רשמי של העיר ניו יורק | חבר הקונגרס הרפובליקני לא נשאר חייב (בעולם)
בשל 'יום הנכבה' הפלסטיני: עשרות פלסטינים התעמתו עם שוטרים באיזור שער שכם בעיר העתיקה בי-ם. במהלך המהומות, מתפללים שעשו את דרכם לכותל הותקפו באבנים, מתפלל, ושלושה שוטרים נפצעו. בנוסף, המשטרה עצרה 25 מתפרעים, שיובאו מחר להארכת מעצר בבית משפט (חדשות, בארץ)
המציאות עולה על כל דמיון: ארגונים ערבים הקוראים לשחרר את פלסטין מידי ישראל, הפיצו סרטון מדבריו של הרב אמנון יצחק, המביע חשש מפני עליית מליוני ערבים לישראל ולירושלים ● הסרטון, מלווה במוזיקה דרמטית, מציג את דברי הרב באחת מהרצאותיו לצד תרגום בערבית (חדשות)
נציג הקהילה היהודית בפרלמנט הרפובליקה האיסלמית השמיע הצהרה ובה גינוי חריף, בעקבות פעולות צה"ל ביום הנכבה. הנציג הביע אהדה כלפי "העם הפלסטיני", והוסיף קריאה לאומות העולם לעשות כל שביכולתם כדי להשיב את הזכויות הפלסטיניות האבודות, לטענתו. האם הוא אולץ לעשות זאת?
אל"מ אשכול שוקרון, שפיקד על האירועים הפרובוקטיביים בגבול הצפון ואף נפצע קל במהלכם, מסביר כי תגובת צה"ל הייתה מאופקת ושקולה. "התכוננות גם לתרחישים בהם אנשים עולים על הגדרות", אמר. לדבריו, "מכיוון שהיה מדובר בקהל מעורב של נשים וילדים, ההנחיה לכוחות הייתה לצמצם את הנזק כמה שיותר" (צבא)
דובר צה"ל, תא"ל יואב (פולי) מרדכי, האשים היום (ראשון) את איראן בניסיונות לניצול אירועי "יום הנכבה" הפלסטיניים על מנת ליצור חיכוך אלים במזרח התיכון. "אני רואה טביעות אצבע של פרובוקציה איראנית וניסיון לנצל את יום הנכבה כדי לייצר פעולת חיכוך", אמר דובר צה"ל (צבא)