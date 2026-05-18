נושאת מטוסים אמריקאית באזור מצר הורמוז ( צילום: סנטקום )

תיעוד מלונדון מעורר הדים רבים ברשתות החברתיות, ומציג הצצה לכאורה לתחושותיהם של אזרחים איראנים מהגרים כלפי מדינת ישראל והעומד בראשה. במהלך מפגש אקראי במסעדה מקומית בבירה הבריטית, זיהתה אישה ממוצא איראני קבוצת סועדים ישראלים, וביקשה לנצל את ההזדמנות כדי לצלם מסר קצר המופנה באופן ישיר לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בסרטון, שהופץ ברשת על ידי העיתונאי ינון מגל, נראית האישה כשהיא נסערת, דומעת ומדברת מעומק הלב. "ביבי, אני אוהבת אותך. אתה החיים שלי", פתחה את דבריה. מיד לאחר מכן ביקשה להבהיר כי עמדתה מייצגת חלקים נרחבים בעם האיראני, שאינם מזדהים עם שלטון האייתוללות ומייחלים לשינוי. "ביבי, כל האיראנים אוהבים אותך. בבקשה תעשו משהו", הפצירה בהתרגשות. האישה, שהמשיכה לדבר כשברקע נשמעים קולות עידוד, חזרה על הבקשה מספר פעמים ואף שילבה ידיים בתנועת תחינה. "אנחנו מתחננים בפניך, ביבי, ביבי", אמרה. "רק אתה התקווה שלנו. בבקשה, בבקשה". הסרטון מסתיים כשהיא נראית נרגשת מהמעמד ומודה לישראלים שסייעו לה להעביר את המסר היישר מן המסעדה בלונדון אל הציבור בישראל.

הפוסט של טראמפ

התיעוד מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין ישראל לאיראן, ובעקבות הדיווחים על המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. כפי שדווח ב'כיכר השבת', הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם לאחרונה מסר חריף נגד התקשורת, בו הוא טען כי גם אם איראן תכנע כניעה מוחלטת - התקשורת תציג זאת כניצחון איראני.

חייזר כבול באזיקים: טראמפ פרסם תמונת AI שהדהימה את העולם אריה רוזן | 21:30

במקביל, הסנאטור האמריקני הבכיר לינדזי גראהם קרא לנשיא טראמפ לחדש את הלחימה באיראן בתקיפה "קצרה אך עוצמתית". גראהם, הנחשב לאחד ממקורביו הקרובים ביותר של הנשיא ולידיד גדול של ישראל בוושינגטון, הבהיר כי השילוב של התקיפות האיראניות על תשתיות חיוניות באיחוד האמירויות יחד עם המתקפות המתמשכות על הספנות הבינלאומית מצדיק תגובה אמריקאית משמעותית.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שאזרחים איראנים מביעים תמיכה בישראל ובראש ממשלתה. במהלך השנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרוץ המחאות נגד המשטר האיראני, נרשמו מקרים רבים של אזרחים איראנים המביעים הזדהות עם מדינת ישראל ומייחלים לשינוי משטר בארצם.