"אנחנו מתחננים בפניך"

ישראלים פגשו איראנית במסעדה בלונדון, שביקשה להעביר מסר לנתניהו

אישה ממוצא איראני זיהתה ישראלים במסעדה בלונדון וביקשה לצלם מסר לראש הממשלה | "כל האיראנים אוהבים אותך, רק אתה התקווה שלנו"

נושאת מטוסים אמריקאית באזור מצר הורמוז (צילום: סנטקום)

תיעוד מלונדון מעורר הדים רבים ברשתות החברתיות, ומציג הצצה לכאורה לתחושותיהם של אזרחים איראנים מהגרים כלפי מדינת ישראל והעומד בראשה. במהלך מפגש אקראי במסעדה מקומית בבירה הבריטית, זיהתה אישה ממוצא איראני קבוצת סועדים ישראלים, וביקשה לנצל את ההזדמנות כדי לצלם מסר קצר המופנה באופן ישיר לראש הממשלה .

בסרטון, שהופץ ברשת על ידי העיתונאי ינון מגל, נראית האישה כשהיא נסערת, דומעת ומדברת מעומק הלב. "ביבי, אני אוהבת אותך. אתה החיים שלי", פתחה את דבריה. מיד לאחר מכן ביקשה להבהיר כי עמדתה מייצגת חלקים נרחבים בעם האיראני, שאינם מזדהים עם שלטון האייתוללות ומייחלים לשינוי.

"ביבי, כל האיראנים אוהבים אותך. בבקשה תעשו משהו", הפצירה בהתרגשות. האישה, שהמשיכה לדבר כשברקע נשמעים קולות עידוד, חזרה על הבקשה מספר פעמים ואף שילבה ידיים בתנועת תחינה.

"אנחנו מתחננים בפניך, ביבי, ביבי", אמרה. "רק אתה התקווה שלנו. בבקשה, בבקשה". הסרטון מסתיים כשהיא נראית נרגשת מהמעמד ומודה לישראלים שסייעו לה להעביר את המסר היישר מן המסעדה בלונדון אל הציבור בישראל.

הפוסט של טראמפ

התיעוד מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין ישראל ל, ובעקבות הדיווחים על המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן. כפי שדווח ב'כיכר השבת', הנשיא האמריקני פרסם לאחרונה מסר חריף נגד התקשורת, בו הוא טען כי גם אם איראן תכנע כניעה מוחלטת - התקשורת תציג זאת כניצחון איראני.

במקביל, הסנאטור האמריקני הבכיר לינדזי גראהם קרא לנשיא טראמפ לחדש את הלחימה באיראן בתקיפה "קצרה אך עוצמתית". גראהם, הנחשב לאחד ממקורביו הקרובים ביותר של הנשיא ולידיד גדול של ישראל בוושינגטון, הבהיר כי השילוב של התקיפות האיראניות על תשתיות חיוניות באיחוד האמירויות יחד עם המתקפות המתמשכות על הספנות הבינלאומית מצדיק תגובה אמריקאית משמעותית.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שאזרחים איראנים מביעים תמיכה בישראל ובראש ממשלתה. במהלך השנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרוץ המחאות נגד המשטר האיראני, נרשמו מקרים רבים של אזרחים איראנים המביעים הזדהות עם מדינת ישראל ומייחלים לשינוי משטר בארצם.

בנימין נתניהוצה"לאיראןדונלד טראמפתקיפה באיראןמבצע שאגת הארי

כמו שצריך. להראות את זה לגולן, יועמשית ,בוגי. חלוץ וכל השאר!!!!!
ישראל
1
תפני ישר לקדוש ברוך הוא. מי זה ביבי מה הוא? בשר ודם. הקב"ה משתמש בו. והוא מצליח רק בזכות שעדיין לומדים תורה בארץ ישראל
הבל הבלים

