פאץ' משיח. אילוסטרציה

סערה בקרב משרתי המילואים בעקבות ענישתו החמורה של לוחם צה"ל שענד פאץ' עליו הכיתוב "משיח" ונשפט ל-30 ימי מחבוש בפועל בכלא הצבאי. תנועת "דור הניצחון", המאגדת משרתי מילואים, משפחות מילואימניקים ומשפחות שכולות, שיגרה מכתב ישיר וחריף לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

במכתב, עליו חתומים על פי הצהרת התנועה כ-5,000 לוחמים ובני משפחותיהם, ושפורסם בידי כתב ערוץ 14 הלל ביטון רוזן, מביעים החותמים זעזוע עמוק וטוענים לסדר עדיפויות מוסרי מעוות מצד הפיקוד העליון. בפנייה הישירה לרמטכ"ל נכתב: "בכנס מול כלל הפיקוד הצה"לי בחרת להציג פאץ' משיח ולטעון שמדובר במרד ערכי. לא טרחת עד היום להשליך לכלא את הפצ"רית וחבריה שהעלילו עלילת דם נבזית על חיילנו, לא טרחת להעניש את הסרבנים שעודם משרתים, ואת חותמי המכתבים החזרת לשירות".

הרמטכ"ל בסיור ( צילום: דובר צה"ל )

החותמים הוסיפו והדגישו את הפער הנתפס בעיניהם: "פרשיות רבות נוספות, חלקן חמורות הרבה יותר, זכו ועדיין זוכות להעלמת עין או לכל היותר לענישה מקלה". הם מפנים אצבע מאשימה ישירה כלפי מערכת אכיפת החוק והמשמעת בצבא, ומדגישים את הפער בין הטיפול בדרגים הבכירים לבין הענישה המופעלת נגד הלוחמים בחזית.

"החלת הדין והמשמעת בצבא באופן שאינו שוויוני, המקל מצד אחד בקצינים בכירים או בסוגיות שונות, ומנגד מחמיר באופן בולט כנגד דרג השטח הלוחם זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת", מצהירים מובילי המכתב, עליו חתום מנכ"ל תנועת המילואימניקים דור הניצחון, מתי דרור.

כזכור, האירוע התרחש במהלך ביקורו של הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון. במהלך הסקירה הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח". הרמטכ"ל הורה על נקיטת צעדים משמעתיים מידיים ונוקשים, והלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל.

הענישה לא נעצרה בדרג הלוחם - מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית שנרשמה בתיקו האישי. המשפט בעניינם התנהל אצל מח"ט הנח"ל. עוד דווח כי בצה"ל אומרים שבפלוגה אותרו "בעיות נוספות". לדבריהם, העונש שהוטל על החייל אינו עומד בשום קנה מידה הגיוני ביחס לחומרת המעשה, ומהווה פגיעה בלתי מידתית במוטיבציה של הכוחות הפועלים בשטח.

בסיום המכתב מבהירים נציגי הלוחמים והמשפחות השכולות כי לא יעברו בשתיקה על הצעד המשמעתי הנוקשה, וקוראים לצמרת הצבא לחזור בה באופן מיידי מההחלטה לכלוא את החייל. "השלכת לוחם לכלא למשך 30 יום על עבירה פעוטה של ענידת פאץ' משיח אינה פרופורציונלית להתנהלות המשמעת הכוללת של צה"ל. לא נוכל לקבל פגיעה כזו בלוחמים ובנו. אנו קוראים לך לחזור בך מהחלטתך", לשון המכתב.

אל הפנייה צורפה רשימת שמות מדגמית מתוך אלפי החותמים, כאשר התנועה מציינת כי הרשימה המלאה והמקורית שמורה אצלה. יצוין כי גם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט יצא בהתקפה חריפה נגד ענישת הלוחם, וקרא לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה. "אני לא אדם דתי ואין לי כיפה על הראש, אבל כמו כל יהודי בעולם אני מתפלל שלוש פעמים ביום לבואו של המשיח. אין בזה שום דבר פסול", אמר ביסמוט.

במקביל, הלוחם עצמו פנה במכתב למח"ט הנח"ל בבקשה להמתיק את עונשו, והביע חרטה על המעשה. במכתבו הבהיר כי לא התכוון להפר פקודות וביקש להתחשב בכך שמדובר בטעות בשיקול דעת.