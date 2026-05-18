ה-FBI הכריז על פרס של 200,000 דולר עבור מידע שיוביל ללכידתה של מוניקה ויט, עובדת לשעבר בחיל האוויר האמריקאי המואשמת בעריקה לאיראן. ויט, ששירתה מאז סוף שנות ה-90 ביחידות נגד-ריגול ודוברת פרסית שוטפת, החזיקה בגישה למידע רגיש ביותר, הכולל פרטים על מבצעים חשאיים וזהותם של סוכנים סמויים.

נקודת המפנה חלה בשנת 2012, לאחר שויט השתתפה בוועידה אנטי-מערבית בטהראן. זמן קצר לאחר מכן, היא נטשה את ארצות הברית והחלה לשתף פעולה באופן הדוק עם שירותי המודיעין האיראניים. על פי החשד, הנזק שגרמה הוא עצום: היא העבירה למשמרות המהפכה שמות קוד של תוכניות פנטגון מסווגות ואף בנתה תיקים מפורטים על עמיתיה לשעבר, מה שסייע לאיראן לחשוף אופרטיבים אמריקאים ברחבי המזרח התיכון.

מעבר לחשיפת סוכנים, ויט מואשמת בסיוע להאקרים בתכנון מתקפות סייבר נגד מטרות צבאיות. דיווחים חמורים נוספים מצביעים על כך שבשנת 2016 היא אף לקחה חלק בחקירתם של מלחים מהצי האמריקאי שנשבו על ידי איראן.

רשויות האכיפה בארה"ב ממשיכות במצוד נרחב אחריה, בעוד היא נחשבת לאחד האיומים המודיעיניים המשמעותיים ביותר שצמחו מתוך המערכת האמריקאית.