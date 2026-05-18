כיכר השבת
בשירות איראן

בגידה בלב המודיעין: המצוד אחרי הסוכנת שחשפה את סודות ארה"ב לאיראן

ממרכז המבצעים החסויים של חיל האוויר אל זרועות משמרות המהפכה בטהראן - סיפורה של מוניקה ויט, העריקה שהפכה לסיוט של הפנטגון | כעת, כשה-FBI מציע פרס עתק על ראשה, נחשף היקף הנזק הבלתי הפיך שגרמה לביטחון הלאומי (חדשות בעולם)

מוניקה ויט (צילום: רשתות חברתיות)

ה-FBI הכריז על פרס של 200,000 דולר עבור מידע שיוביל ללכידתה של מוניקה ויט, עובדת לשעבר בחיל האוויר האמריקאי המואשמת בעריקה ל. ויט, ששירתה מאז סוף שנות ה-90 ביחידות נגד-ריגול ודוברת פרסית שוטפת, החזיקה בגישה למידע רגיש ביותר, הכולל פרטים על מבצעים חשאיים וזהותם של סוכנים סמויים.

נקודת המפנה חלה בשנת 2012, לאחר שויט השתתפה בוועידה אנטי-מערבית בטהראן. זמן קצר לאחר מכן, היא נטשה את והחלה לשתף פעולה באופן הדוק עם שירותי המודיעין האיראניים. על פי החשד, הנזק שגרמה הוא עצום: היא העבירה למשמרות המהפכה שמות קוד של תוכניות פנטגון מסווגות ואף בנתה תיקים מפורטים על עמיתיה לשעבר, מה שסייע לאיראן לחשוף אופרטיבים אמריקאים ברחבי המזרח התיכון.

מעבר לחשיפת סוכנים, ויט מואשמת בסיוע להאקרים בתכנון מתקפות סייבר נגד מטרות צבאיות. דיווחים חמורים נוספים מצביעים על כך שבשנת 2016 היא אף לקחה חלק בחקירתם של מלחים מהצי האמריקאי שנשבו על ידי איראן.

רשויות האכיפה בארה"ב ממשיכות במצוד נרחב אחריה, בעוד היא נחשבת לאחד האיומים המודיעיניים המשמעותיים ביותר שצמחו מתוך המערכת האמריקאית.

ארה"באיראןמודיעיןצבא ארה"ב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר