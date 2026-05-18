מצבע חילוץ בעלות של -1.5 מיליון אירו טימי הועבר בתוך ספינת משא מוצפת - לוויתן גיבן

רשויות דנמרק אישרו רשמית: טימי, הלוויתן הגיבן הצעיר שהפך לסמל של תקווה, נמצא ללא חיים. גופתו של הלוויתן, שאורכו כ-10 מטרים, אותרה ביום שישי האחרון ליד האי אנהולט שבמצר הקטגט, כשבועיים לאחר ששוחרר למים עמוקים במבצע חילוץ חסר תקדים. המבצע, שעלותו נאמדת בכ-1.5 מיליון אירו, מומן על ידי אנשי עסקים גרמנים שהחליטו להציל את היונק הימי שנלכד במים הרדודים של הים הבלטי. טימי הועבר בתוך דוברה מיוחדת מלאה במים שנגררה על ידי ספינת גרר מגרמניה לעבר הים הצפוני, מתוך תקווה שיוכל לשרוד במים עמוקים ומלוחים יותר.

גופתו של טימי ביום שישי האחרון ליד האי אנהולט שבמצר הקטגט

אולם, לא כולם היו שותפים לאופטימיות. מומחים מהמוזיאון האוקיינוגרפי בגרמניה ומהוועדה הבינלאומית לציד לוויתנים הזהירו מראש כי המבצע "אינו מומלץ" וכי מדובר ב"התעללות טהורה בבעלי חיים". טימי הגיע למבצע כשהוא תשוש וסובל מבעיות בעור עקב המליחות הנמוכה בים הבלטי. בנוסף, נמצאו חלקי רשת דייגים בפיו.

חילוץ סביב השעון - טומי עושה את דרכו לים הצפוני

החששות הכבדים לשלומו של טימי החלו כאשר מכשיר ה-GPS שהוצמד לגבו הפסיק לשדר זמן קצר לאחר השחרור ב-2 במאי. בסוף השבוע האחרון הצליחו פקחים דנים לאתר את המכשיר על גופת הלוויתן ואישרו כי אכן מדובר בטימי.