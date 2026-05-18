כיכר השבת
בזבוז של מיליונים

גופה צפה מול החוף: הסוף הטראגי של הלוויתן שהפך לסנסציה עולמית

אחרי מבצע חילוץ גרנדיוזי בעלות של 1.5 מיליון אירו שנועד להציל את חייו, גופתו של טימי נמצאה צפה מול חופי דנמרק | המומחים שהזהירו מפני "התעללות בבעלי חיים" קיבלו את האישור הכואב ביותר (חדשות בעולם)

מצבע חילוץ בעלות של -1.5 מיליון אירו טימי הועבר בתוך ספינת משא מוצפת - לוויתן גיבן (צילום: שאטרסטוק - מסך)

רשויות דנמרק אישרו רשמית: טימי, הלוויתן הגיבן הצעיר שהפך לסמל של תקווה, נמצא ללא חיים. גופתו של הלוויתן, שאורכו כ-10 מטרים, אותרה ביום שישי האחרון ליד האי אנהולט שבמצר הקטגט, כשבועיים לאחר ששוחרר למים עמוקים במבצע חילוץ חסר תקדים.

המבצע, שעלותו נאמדת בכ-1.5 מיליון אירו, מומן על ידי אנשי עסקים גרמנים שהחליטו להציל את היונק הימי שנלכד במים הרדודים של הים הבלטי. טימי הועבר בתוך דוברה מיוחדת מלאה במים שנגררה על ידי ספינת גרר מגרמניה לעבר הים הצפוני, מתוך תקווה שיוכל לשרוד במים עמוקים ומלוחים יותר.

גופתו של טימי ביום שישי האחרון ליד האי אנהולט שבמצר הקטגט
גופתו של טימי ביום שישי האחרון ליד האי אנהולט שבמצר הקטגט| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אולם, לא כולם היו שותפים לאופטימיות. מומחים מהמוזיאון האוקיינוגרפי בגרמניה ומהוועדה הבינלאומית לציד לוויתנים הזהירו מראש כי המבצע "אינו מומלץ" וכי מדובר ב"התעללות טהורה בבעלי חיים". טימי הגיע למבצע כשהוא תשוש וסובל מבעיות בעור עקב המליחות הנמוכה בים הבלטי. בנוסף, נמצאו חלקי רשת דייגים בפיו.

חילוץ סביב השעון - טומי עושה את דרכו לים הצפוני
חילוץ סביב השעון - טומי עושה את דרכו לים הצפוני | צילום: צילום: רשתות חברתיות

החששות הכבדים לשלומו של טימי החלו כאשר מכשיר ה-GPS שהוצמד לגבו הפסיק לשדר זמן קצר לאחר השחרור ב-2 במאי. בסוף השבוע האחרון הצליחו פקחים דנים לאתר את המכשיר על גופת הלוויתן ואישרו כי אכן מדובר בטימי.

חילוץדנמרקבעלי חייםלוויתןאוקיינוס
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר