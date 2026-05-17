מועדון כדורגל הנשים הצפון קוריאני “נגוהיאנג” הגיע לדרום קוריאה לקראת חצי גמר ליגת האלופות לנשים של אסיה, בביקור ראשון של ספורטאים מצפון קוריאה במדינה מזה שמונה שנים.

המשלחת, הכוללת 27 שחקניות ו-12 אנשי צוות, נכנסה לדרום קוריאה לקראת המשחק מול קבוצת סוון הדרום קוריאנית שייערך ביום רביעי בעיר סוון. לפי הרשויות בדרום קוריאה, הביקור אושר במסגרת חוק חילופי היחסים בין המדינות, ויימשך לפחות עד סוף השבוע.

על פי דיווחים במדינה, כל 7,087 הכרטיסים שהוצעו לציבור נמכרו בתוך יום אחד בלבד. הביקור מתקיים על רקע המתיחות המתמשכת בין המדינות, לאחר שבשנים האחרונות הגדירה צפון קוריאה את הדרום כ”מדינה העוינת ביותר” ודחתה אפשרות לאיחוד מחדש.

עם זאת, נשיא דרום קוריאה לי ג’אה מיונג קרא בתקופה האחרונה לשיפור היחסים בין המדינות. דובר מפלגת השלטון אמר כי “ייתכן שביקור חד פעמי לא יביא להפשרה מלאה ביחסים, אך אנו מקווים שזו תהיה הזדמנות להוריד את המחיצות הגבוהות בין הדרום לצפון”.

ממשלת דרום קוריאה הודיעה כי תספק תמיכה לוגיסטית למשלחת הצפון קוריאנית, ואף הקצתה כ-300 מיליון וון (כחצי מיליון שקלים) מקרן שיתוף הפעולה בין המדינות לטובת עידוד ותמיכה באירוע. בהתאם לחוקי התאחדות הכדורגל האסייתית, המשחק לא יכלול המנונים לאומיים או סמלים פוליטיים.