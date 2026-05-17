כיכר השבת
תושייה מהירה

מפחיד: נקבר חי תחת השלג, ואז אשתו עשתה את הדבר הבלתי יאומן

מה שהתחיל כטיול שגרתי בהרים הפך במהירות לסיוט קפוא ומורט עצבים, כאשר מפולת שלגים אדירה קברה גבר תחת מעטה שלג כבד ועמוק. בעוד השעות נוקפות והסיכויים להישרדותו צונחים לאפס, תושייה מהירה של רעייתו הצליחה לחולל נס (בעולם)

האירוע המצמרר התרחש באזור הררי במדינת וושינגטון שבארה"ב, כאשר גבר שיצא לפעילות ספורטיבית נקלע לפתע למפולת שלגים עוצמתית. תוך שניות בודדות הוא נקבר לחלוטין תחת השלג הכבד, ללא שום יכולת לזוז או להזעיק עזרה. בעודו לכוד בתוך מה שתיאר כ"קבר של בטון קפוא", הוא שמע את מכשיר הסמארטפון שלו מצלצל בכיסו שוב ושוב, אך ידיו היו משותקות לחלוטין.

בבית, רעייתו החלה לחוש שמשהו אינו כשורה לאחר שלא ענה לשיחותיה. במקום להיכנע לפאניקה, היא הפעילה את אפליקציית איתור המיקום המובנית במכשיר הנייד שלה (Find My). כאשר הבחינה כי מיקומו של בעלה אינו משתנה במשך שעות, הבינה מיד כי הוא נמצא בסכנת חיים. היא מיהרה ליצור קשר עם צוותי ההצלה המקומיים וסיפקה להם נתונים מדויקים של מיקום המכשיר. הודות לטכנולוגיה ולתושייתה, כוחות החירום איתרו את הגבר וחילצו אותו כשהוא בהכרה - לאחר ששהה קבור תחת השלג במשך למעלה מארבע שעות רצופות, באירוע שהוגדר על ידי הרופאים כנס רפואי גלוי.

הניצול שחזר מהכפור: מיכאל האריס על ההר דקות לפני האסון (צילום: מתוך עמוד ה-GoFundMe של Michael Harris)
וושינגטוןמפולת שלגים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

