אימה באוסטרליה: כריש ענק תקף בן אדם סמוך לאי התיירות

גבר בן 38 נהרג באוסטרליה לאחר שהותקף בידי כריש לבן גדול באורך כארבעה מטרים סמוך לאי התיירותי רוטנסט, מול החוף המערבי של המדינה.

התקיפה אירעה בשעות הבוקר באזור שונית הורסשו. לפי הודעת המשטרה, האיש שהה במים כאשר ככל הנראה ננשך בידי הכריש.

כוחות חילוץ פינו אותו בסירה אל החוף, שם המתינו צוותי רפואה, אך למרות ניסיונות ההחייאה נקבע מותו במקום.

הרשויות באוסטרליה מסרו כי מדובר בכריש לבן גדול, וקראו לציבור לנהוג בזהירות מוגברת באזור. תיעוד מהמקום שפורסם בתקשורת האוסטרלית הראה סירות משטרה ואנשי חילוץ שפעלו בזירה לאחר האירוע.

מדובר במתקפת הכריש הקטלנית השנייה באוסטרליה מתחילת השנה. בחודש ינואר מת ילד בן 12 כשבוע לאחר שהותקף בידי כריש בנמל סידני. באותם ימים דווח גם על שלוש תקיפות נוספות מול חופי ניו סאות' ויילס, אך הנפגעים בהן שרדו.