כיכר השבת
סכנה במעמקים

אימה באוסטרליה: כריש ענק תקף בן אדם סמוך לאי התיירות

כריש באורך ארבעה מטרים תקף גבר סמוך לאי תיירות באוסטרליה | כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו במקום (בעולם)

כריש לבן שתועד על המזח לחופי אוסטרליה, שעות קודם לתקיפה
כריש לבן שתועד על המזח לחופי אוסטרליה, שעות קודם לתקיפה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

גבר בן 38 נהרג באוסטרליה לאחר שהותקף בידי כריש לבן גדול באורך כארבעה מטרים סמוך לאי התיירותי רוטנסט, מול החוף המערבי של המדינה.

התקיפה אירעה בשעות הבוקר באזור שונית הורסשו. לפי הודעת המשטרה, האיש שהה במים כאשר ככל הנראה ננשך בידי הכריש.

כוחות חילוץ פינו אותו בסירה אל החוף, שם המתינו צוותי רפואה, אך למרות ניסיונות ההחייאה נקבע מותו במקום.

הרשויות באוסטרליה מסרו כי מדובר בכריש לבן גדול, וקראו לציבור לנהוג בזהירות מוגברת באזור. תיעוד מהמקום שפורסם בתקשורת האוסטרלית הראה סירות משטרה ואנשי חילוץ שפעלו בזירה לאחר האירוע.

מדובר במתקפת הכריש הקטלנית השנייה באוסטרליה מתחילת השנה. בחודש ינואר מת ילד בן 12 כשבוע לאחר שהותקף בידי כריש בנמל סידני. באותם ימים דווח גם על שלוש תקיפות נוספות מול חופי ניו סאות' ויילס, אך הנפגעים בהן שרדו.

תקיפהאוסטרליהכרישיםכוחות ההצלהסכנה בים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר