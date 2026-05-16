אחד התיעודים שהסעיר ביותר את הרשתות החברתיות מביקורו של נשיא ארה"ב טראמפ בסין, היה הרגע בו הוא נראה, ללא בושה, מחטט במחברתו של נשיא סין שהושארה על השולחן.

בתיעוד נראה הנשיא הסיני עוזב את שולחן הכבוד בו ישב לצד הנשיא טראמפ, כשהוא משאיר מאחוריו מחברת כחולה.

טראמפ נראה "מעיין" במחברת - הכתובה ככל הנראה במנדרינית, ללא שביקש לכך רשות.

ברשתות החברתיות השתעשעו מחוסר הנימוס של הנשיא טראמפ כלפי מארחו, כאשר גולשים תהו אם הנשיא הספיק ללמוד סינית בשהותו הקצרה.

במקביל, בתיעוד אחר נראו ה"מלצריות" שהגישו את האוכל לשולחנות כשהן מתנהגות באופן מוזר למדי, התנהגות שמזכירה יותר זו של סוכנות ריגול מאשר של מלצריות תמימות.

המסקנה מאותם סרטונים היא כי למרות הניסיון של ארה"ב וסין להראות כלפי חוץ כי המדינות פותחות דף חדש ביחסיהן, החשדנות בין הנשיאים עצמם נותרה גבוהה. ואם אפשר לשאוב מעט מידע האחד מהשני בשיא הביקור ולמול המצלמות - אז למה לא?