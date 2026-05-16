כיכר השבת
איסוף מידע מול המצלמות

המלצריות היו בעצם מרגלות? התיעוד שמסעיר את הרשתות - וטראמפ מחטט במחברת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נצפה כשהוא מחטט בחוסר נימוס מופגן במחברת של נשיא סין שישב לידו, רגע אחרי שהאחרון עזב את שולחן הכבוד | במקביל, ההתנהגות של ה"מלצריות" הסיניות לא הותירה מקום לספק באשר לזהותן האמיתית (בעולם)

אחד התיעודים שהסעיר ביותר את הרשתות החברתיות מביקורו של נשיא ארה"ב טראמפ ב, היה הרגע בו הוא נראה, ללא בושה, מחטט במחברתו של נשיא סין שהושארה על השולחן.

בתיעוד נראה הנשיא הסיני עוזב את שולחן הכבוד בו ישב לצד הנשיא טראמפ, כשהוא משאיר מאחוריו מחברת כחולה.

טראמפ נראה "מעיין" במחברת - הכתובה ככל הנראה במנדרינית, ללא שביקש לכך רשות.

ברשתות החברתיות השתעשעו מחוסר הנימוס של הנשיא טראמפ כלפי מארחו, כאשר גולשים תהו אם הנשיא הספיק ללמוד סינית בשהותו הקצרה.

במקביל, בתיעוד אחר נראו ה"מלצריות" שהגישו את האוכל לשולחנות כשהן מתנהגות באופן מוזר למדי, התנהגות שמזכירה יותר זו של סוכנות ריגול מאשר של מלצריות תמימות.

המסקנה מאותם סרטונים היא כי למרות הניסיון של ארה"ב וסין להראות כלפי חוץ כי המדינות פותחות דף חדש ביחסיהן, החשדנות בין הנשיאים עצמם נותרה גבוהה. ואם אפשר לשאוב מעט מידע האחד מהשני בשיא הביקור ולמול המצלמות - אז למה לא?

סין

2
שטויות... רק המוזיקה עושה את זה. התנהגות נורמלית של מלצריות בסעודה כזו
צבי הירש
אתה כנראה לא מכיר את הסינים 100 אחוז כולם שם היו מרגלים ותיעדו כל תזוזה
יחיאל
1
אולי הוא חשב שזה התפריט?😆
יחיאל

