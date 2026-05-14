לא מק'דונלדס: התפריט המלא שהגישו הסינים לצלחת של טראמפ

משום מה, אחד הנושאים שמעניינים ביותר את התקשורת בזמן ביקור מדיני כזה או אחר, הוא התפריט שיאכל מנהיג המדינה המתארח, אצל מארחו.

כתבי ה'ניו יורק טיימס' עמלו רבות כדי להשיג את התפריט הנשיאותי, זה שהוגש לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ והמשלחת האמריקנית המכובדת שהגיעה לביקור היסטורי בבייג'ינג.

למרות שתפריטו הרגיל של הנשיא כולל בעיקר 'ג'אנק פוד' של מקדונלדס 'Made in USA', הנשיא נאלץ הפעם להתפשר על אוכל בריא יותר.

לפי הדיווח ב'טיימס', השפים בבייג'ינג התאימו את התפריט להעדפותיו של הנשיא האמריקאי וכללו בו צלעות בקר וקינוח איטלקי לצד ברווז פקינג.

נשיא סין, שי ג'ינפינג, אירח היום (חמישי) את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לסעודה ממלכתית בבייג'ינג שכללה צלעות בקר קריספיות, ברווז צלוי וטירמיסו. השפים המקומיים ביקשו לפנות לטעמו האישי של האורח באמצעות שילוב בין מרכיבים וטכניקות בישול סיניות מסורתיות לבין מאכלים המוכרים למערב.

התפריט הציג מנות סיניות מובהקות כמו ברווז פקינג ואטריות חיטה ברוטב סויה מסוג ז'ה ג'יאנג מיאן. לצדן הוגש דג במרק עגבניות, סלמון בבישול איטי ברוטב חרדל, לחמנייה מטוגנת וירקות עונתיים. לקינוח הוגשו פירות, גלידה וטירמיסו.

ניסיונותיהם של המארחים להתאים את הכיבוד להעדפותיו של טראמפ, הידוע בחיבתו לסטייקים עשויים היטב ולקטשופ, אינם ייחודיים לסין. בביקורו האחרון בטוקיו הגישה לו ראש ממשלת יפן, סאנה טקאיצ'י, בשר בקר אמריקאי ואורז, ובדרום קוריאה הוגש לו סטייק בקר עם רוטב אלף האיים.

בביקורו הראשון של טראמפ בסין בשנת 2017 הוגשה לו גרסה משודרגת של סטייק בקר ברוטב עגבניות. זאת בניגוד לסגנון הביקורים של בכירים אמריקאים אחרים. כך למשל, שרת האוצר ג'נט ילן התנסתה באכילת פטריות ממחוז יונאן, ומישל אובמה זכתה בעבר לשבחים בסין כשבחרה לאכול מרק חריף במסעדה מקומית.