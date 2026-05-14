החייל הסיני בצל אייר פורוס 1 ( צילום: מסך )

בייג'ינג בהתרגשות שיא עם תחילתה של פסגת שי-טראמפ 2026. מאות צלמים וחובבי תעופה מילאו את נקודות התצפית סביב נמל התעופה הבינלאומי כדי ללכוד במצלמתם את ה"אייר פורס 1", מטוסו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בעוד המטוס המכונה "הבית הלבן המעופף" עושה את דרכו על מסלול הנחיתה, הרשתות החברתיות בסין כבר הוצפו בתיעודים מכל זווית אפשרית.

החייל הסיני בצל אייר פורוס 1 - צילום: רשתות חברתיות החייל הסיני בצל אייר פורוס 1 | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:36

אך בתוך המהומה והרעש, היה זה קצין סיני אחד על המסלול שהפך לגיבור השעה. בסרטון שהפך לויראלי במהירות, נראה החייל כשהוא עומד בסטטיות מוחלטת, במרחק של מטרים ספורים בלבד מהמטוס הנשיאותי בזמן שזה חולף על פניו. למרות השאגה המחרישה של המנועים והעוצמה האדירה של כלי הטיס, החייל לא זז ולא הניד עפעף.

העיתונאי ג'ון מייקל ראש, שתיעד את הרגע, ציין בתדהמה כי החייל "אפילו לא נרתע" למרות הרעש העז. גולשים רבים ברחבי העולם שיבחו את המשמעת העצמית והחוסן שהפגין החייל, שעמד כצוק איתן אל מול המנועים הרועמים של מטוס הנשיא.