כיכר השבת
משמעת ברזל

מטרים בודדים ממפלצת הברזל של טראמפ: החייל הסיני הטריף את הרשת

בזמן שעיני כל העולם היו נשואות לנחיתת ה"בית הלבן המעופף" בבייג'ינג, רגע אחד בלתי נתפס גנב את ההצגה |  סרטון ויראלי שפורסם ברשתות חושף משמעת ברזל אנושית יוצאת דופן אל מול עוצמה טכנולוגית רועמת (חדשות בעולם)

החייל הסיני בצל אייר פורוס 1 (צילום: מסך)

בייג'ינג בהתרגשות שיא עם תחילתה של פסגת שי- 2026. מאות צלמים וחובבי תעופה מילאו את נקודות התצפית סביב נמל התעופה הבינלאומי כדי ללכוד במצלמתם את ה"אייר פורס 1", מטוסו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בעוד המטוס המכונה "הבית הלבן המעופף" עושה את דרכו על מסלול הנחיתה, הרשתות החברתיות ב כבר הוצפו בתיעודים מכל זווית אפשרית.

החייל הסיני בצל אייר פורוס 1| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אך בתוך המהומה והרעש, היה זה קצין סיני אחד על המסלול שהפך לגיבור השעה. בסרטון שהפך לויראלי במהירות, נראה החייל כשהוא עומד בסטטיות מוחלטת, במרחק של מטרים ספורים בלבד מהמטוס הנשיאותי בזמן שזה חולף על פניו. למרות השאגה המחרישה של המנועים והעוצמה האדירה של כלי הטיס, החייל לא זז ולא הניד עפעף.

העיתונאי ג'ון מייקל ראש, שתיעד את הרגע, ציין בתדהמה כי החייל "אפילו לא נרתע" למרות הרעש העז. גולשים רבים ברחבי העולם שיבחו את המשמעת העצמית והחוסן שהפגין החייל, שעמד כצוק איתן אל מול המנועים הרועמים של מטוס הנשיא.

דונלד טראמפסיןהבית הלבןחייליםאייר פורס 1
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

