כצפוי? כך טראמפ מככב בסרטון הבחירות החדש שפרסם נתניהו | צפו

במסגרת היערכות המערכת הפוליטית למערכת בחירות, בחר הערב (רביעי) ראש הממשלה בנימין נתניהו לשלוף את אחד הכלים המשמעותיים ביותר בארסנל ההסברתי שלו: הקשר עם דונלד טראמפ.

בסרטון חדש שפורסם בחשבונותיו תחת הכיתוב "יחד ננצח", מתועלים דברי השבח הדרמטיים שהשמיע הנשיא האמריקני לשעבר בעבר, והופכים כעת לציר מרכזי בקמפיין המיתוג המחודש של נתניהו כמנהיג שאין לו תחליף בזירה הבינלאומית. הסרטון ערוך באופן שמחבר בין הצהרות העבר של טראמפ לבין תמונות של נתניהו מהחזית ומהקבינט, במטרה לייצר רצף של מנהיגות ביטחונית איתנה.

האמירות שמוצגות בסרטון, אשר נאמרו בזמנו בבית הלבן, מקבלות כעת פרשנות אקטואלית במסגרת הקמפיין. טראמפ נשמע אומר בקולו כי ללא "ראש ממשלה חזק", מדינת ישראל הייתה עומדת בפני סכנה קיומית ממשית.

הנשיא לשעבר, הידוע בסגנונו הישיר, משווה בסרטון בין נתניהו לבין מנהיגים אחרים, אותם הוא מגדיר כ"חלשים או טיפשים", וקובע כי רק אישיותו של נתניהו היא שאפשרה את הניצחונות הצבאיים ואת פריצת הדרך ההיסטורית של הסכמי אברהם. השימוש המחודש במילים אלו נועד להזכיר לבוחר את הגיבוי המוחלט שקיבל נתניהו מהממשל הרפובליקני, תוך רמיזה כי יכולת זו רלוונטית מתמיד גם כיום.

הסרטון אינו מסתפק רק בדברי השבח, אלא מדגיש את הפן הביצועי של "ראש ממשלה בזמן מלחמה". טראמפ מתאר את נתניהו כמי שמנהל את המערכות מהדרגה הגבוהה ביותר, וטוען כי הציבור בישראל ובעולם מעריך את הניצחונות הללו.

טכניקת השימוש בחומרי ארכיון של מנהיגים עולמיים היא כלי מוכר בקמפיינים פוליטיים, שמטרתו לצקת תוכן של לגיטימציה בינלאומית לתוך הוויכוח הפנים-ישראלי. על ידי מיחזור דבריו של טראמפ, נתניהו מבקש לבדל את עצמו מיריביו הפוליטיים ולהציב את עצמו בשורה אחת עם מנהיגי המעצמות, כמי שמסוגל להביא הישגים שאיש מלבדנו לא יכול להשיג.

המסר שנתניהו מבקש להעביר דרך פיו של טראמפ הוא פשוט: עוצמה אישית שווה ביטחון לאומי. בסביבת ראש הממשלה מקווים כי הדהוד האמירות לפיהן "ייתכן שלא הייתה קיימת ישראל היום" ללא הנהגתו, יסייעו לגבש את הבייס הימני סביב דמותו לקראת ההכרעה בקלפי, במיוחד בתקופה של אתגרים ביטחוניים מורכבים.