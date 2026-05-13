"הרב לנדו אמר שהוא שקרן": טיבי עקץ, מרגי לא נשאר חייב

"החרדים מפרקים את הקואליציה כי הם כועסים על נתניהו, הרב לנדו אמר שהוא שקרן", הטיח טיבי במרגי המופתע. טיבי, בנאום שנון ומושחז, תהה כיצד הנציגות החרדית ממשיכה לדבוק בראש הממשלה למרות הכל: "אחרי הבחירות אתם נגררים אחרי נתניהו. קשה להבין את זה, זה משהו בגנים הפוליטיים שלכם".

ח"כ מרגי, שניהל את הישיבה ביד רמה, לא נותר חייב ושאל בחיוך: "זה רטורי או שאתה רוצה תשובה?". כשקיבל את רשות הדיבור, עקץ מרגי בחזרה את טיבי: "נראה לי שזה פשוט מפריע לך, כי מהיום אתה כבר לא לשון המאזניים במאבק הפוליטי". טיבי, שזיהה את המומנטום, שלח נבואה זועמת לעבר יו"ר הישיבה: "חכה לתוצאות, 15, 16, 17 מנדטים (של המפלגות הערביות) ישנו את המפה הפוליטית". הוא חתם את דבריו בעקיצה כואבת במיוחד: "לדעתי, יהיה לכם מאוד מעניין באופוזיציה, כבוד היושב-ראש". הרגע הזה, שבו טיבי מצטט את דבריו החריפים של הגר"ד לנדו על נתניהו בתוך אולם המליאה, מסמל יותר מכל את אובדן הדרך של הקואליציה הנוכחית ואת התחושה במסדרונות הכנסת שסוף עידן ה'גוש' קרוב מתמיד.

הגר"ד לנדו ונציגי דגל התורה ( צילום: בית הרב )

המערכת הפוליטית הישראלית עברה היום (רביעי) רעידת אדמה חסרת תקדים, כאשר הקואליציה התרסקה במליאת הכנסת ונאלצה למשוך את כל הצעות החוק שתכננה להעביר. המשבר פרץ יממה בלבד לאחר ההנחיה המרעישה של מרן הגר"ד לנדו לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפעול להקדמת הבחירות, והותיר את ראש הממשלה נתניהו ללא רוב פרלמנטרי.

הדרמה הפוליטית הגיעה לשיאה כאשר מסדרונות הכנסת הפכו לזירת קרב. הקואליציה, שכבר משכה את רוב החוקים מראש, ניסתה לקיים משא ומתן קדחתני עם המפלגות החרדיות כדי להציל לפחות את "חוק המינויים" - הצעה שנויה במחלוקת שתאפשר לממשלה למנות בכירים בשירות המדינה ללא מכרז. אולם, הקיפאון מול הנציגים החרדיים הוביל לביטול גורף של סדר היום.

במרכז הסערה עמד חוק המינויים, שספג ביקורת חריפה מהיועצת המשפטית לממשלה בטענה כי הוא עלול להפוך את השירות הציבורי ל"פוליטי ואף מושחת". למרות הניסיונות של נתניהו וראשי הקואליציה לגייס את החרדים ברגע האחרון, חוסר הוודאות סביב חוק הגיוס הכריע את הכף, וההצעה נמשכה בטרם עלתה להצבעה.

המשבר הגיע לנקודת אל-חזור בעקבות הודעת ראש הממשלה נתניהו למנהיגי המפלגות החרדיות כי אין בכוונתו להעביר את חוק הפטור מגיוס לפני הבחירות. הצעד הזה הוביל לאובדן אמון מוחלט, כאשר ברקע מהדהדת הוראתו של הגר"ד לנדו לנציגי דגל התורה. האופוזיציה מיהרה לנצל את הוואקום והודיעה על משיכת הצעותיה "כדי לחשוף את העובדה שלקואליציה המתפוררת אין רוב".

הגר"ד לנדו בשיחה בישיבת פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

"יש עתיד" מניחה הצעת חוק לפיזור הכנסת

במקביל למשבר הקואליציוני, הניחה מפלגת "יש עתיד" רשמית על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. המהלך, שצפוי לעלות לדיון כבר בשבוע הבא, מגיע בעיתוי קריטי - בדיוק כאשר הקואליציה שרויה במשבר חריף והאמון בין ההנהגה החרדית לראש הממשלה נתניהו התפורר כליל.

על רקע זה, בחר ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר, להפנות ביקורת חריפה במיוחד כלפי שותפיו לשעבר בקואליציה. "אמרתי לכם כבר לפני עשרה חודשים שחילופי הגברי בוועדה לא ישנו דבר", תקף אדלשטיין, תוך שהוא מייחס להדחתו מיו"ר ועדת חוץ וביטחון את קבורתה הסופית של חקיקת חוק הגיוס.

"ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס"

אדלשטיין, שהודח מתפקידו לאחר שהצביע בעד הצעת חוק הריבונות ביהודה ושומרון בניגוד לעמדת סיעתו, הבהיר כי לדעתו הציבור בישראל מבין כעת מי פעל באמת למען המשרתים ומי פעל משיקולים פוליטיים צרים. "גאוותי הגדולה היא על כך שמנעתי את חוק ההשתמטות", הצהיר, תוך שהוא מתחייב להמשיך ולהיאבק למען חוק גיוס הוגן גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון.

במתקפה חריפה במיוחד, טען אדלשטיין כי "ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, הם עושים פוליטיקה על גב המילואימניקים". דבריו מצטרפים לביקורת הגוברת בציבור הרחב על המפלגות החרדיות, אך בעולם התורה רואים בכך התעלמות מהערכים היסודיים של שמירת עולם הישיבות.

חשיפה: ההצעה שהחרדים דחו לפני שנתיים

בזמן שהמפלגות החרדיות מאיימות כיום בפיזור הכנסת בטענה כי נתניהו לא מצליח להעביר חוק גיוס, מתברר כי כבר לפני כשנתיים קיבלו בכירי המפלגות החרדיות הצעה חלופית מגוש השמאל-מרכז להעברת חוק מוסכם ונוח יותר מבחינתם - אך דחו אותה על הסף.

גורמים המעורים בנושא מציינים כי במהלך פגישות חשאיות בין בכירים מ'דגל התורה', כולל חבר הכנסת משה גפני יחד עם נציגים מחסידות גור, לבין גורמים בכירים מגוש השמאל-מרכז, הוצגה לחרדים התחייבות ברורה: אם ירוצו עם גוש השמאל-מרכז בבחירות, הם יסייעו להם להעביר חוק גיוס בגרסה נוחה וטובה יותר מבחינת הציבור החרדי מזו שהציע נתניהו.

אלא שלמרות ההצעה, הבהירו הבכירים החרדיים באופן חד משמעי: "נלך עם נתניהו באש ובמים". כעת, כאשר נתניהו הודיע כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות, מתברר שההחלטה ההיסטורית ההיא הובילה למבוי סתום.

לקראת בחירות מוקדמות

המשבר הנוכחי מותיר את הקואליציה ללא יכולת לתפקד, כאשר המפלגות החרדיות מסרבות לתמוך בהצעות חוק ממשלתיות והאופוזיציה מנצלת כל הזדמנות להדגים את חולשת הרוב. עם הנחת הצעת חוק לפיזור הכנסת על ידי "יש עתיד", נראה כי המערכת הפוליטית צועדת במהירות לקראת בחירות מוקדמות.

בעולם התורה, ההנחיה של הגר"ד לנדו נתפסת כהוראה ברורה שאין לסטות ממנה. המנהיגים הליטאיים, שנפגשו לאחרונה לשיחה ממושכת על דרכי הפעולה, מבהירים כי שמירת עולם התורה עומדת מעל לכל שיקול פוליטי. השאלה היא האם נתניהו יצליח למצוא דרך לגשר על הפער, או שהממשלה ה-64 אכן מגיעה לסיומה.