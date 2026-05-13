המערכת הפוליטית גועשת וסוערת בחודשים האחרונים, לקראת הבחירות הצפויות לקראת סוף השנה העברית. שיא הדרמה היה אתמול (שלישי) כאשר מנהיגי הציבור הליטאי הכריעו, כי 'נתניהו שקרן' - כלשונם ואין יותר התחייבות לגוש נתניהו-חרדים. אך על פי גורמים חרדים בכירים עולה כנראה תמונה שונה ממה שמובא לידי הציבור. "כיכר השבת" עם כל הפרטים בפרסום ראשון.

לפני מספר חודשים, עם שוך הקרבות עם איראן והרגיעה מול לבנון, היה נדמה שראש הממשלה נתניהו, מעוניין לקדם את חוק הגיוס ואף החלו להתקיים בנושא דיונים רצינים וטיוטות הצעת החוק עברו כל העת מהדיונים בוועדה לבתי גדולי ישראל. עם התקדמות הליכי החקיקה, שהלך צעד קדימה ושתיים אחורה, ראש הממשלה נתניהו לא היה ממש באירוע וגרם לזעם גדול בקרב הנציגים החרדים, שזעמו ובצדק. "הרי אם היינו בן גביר הוא כבר היה יודע לקדם את החוק במהירות שיא, כמו שהוא נכנע לו כבר מספר פעמים, את חוק הגיוס נראה שהוא לא באמת רוצה לקדם", אמרו הנציגים החרדים בשיחות סגורות.

אך כמו שכבר דווח לראשונה ב'כיכר השבת', חברי הכנסת החרדים ונציגי בתי הרבנים (כמו דוד שפירא וכו'. ח"ב), פתחו סוף סוף את הראש והחלו לבחון אלטרנטיבות נוספות מעבר לנתניהו, פגישות התקיימו עם בנט, אייזנקוט, גנץ ועוד, בניסיון להגיע להבנות לגבי הממשלה הבאה - בתמיכת החרדים.

אמנם ש"ס באופן רשמי, צמודה לנתניהו ולא ניהלה מגעים רשמיים, מהפחד לאיבוד מנדטים בקרב הציבור המסורתי, שרוצה לראות אותם יחד עם נתניהו, אך ש"ס נתנה את ההרגשה, כי כדי להציל את עולם התורה, תמיד יש על מה לדבר.

כך או כך, מיד עם פרוץ המלחמה עם איראן, הבינו הנציגים החרדים שהסיכוי הקלוש שעוד היה להעברת החוק - נמוג לגמרי ולא נראה סיכוי באופק להעביר כזה חוק בזמן כזה, במיוחד לפני הבחירות והלחץ הבלתי-אנושי שמופעל על סמוטריץ' ועל חברי כנסת רבים בתוך מפלגת הליכוד.

במפלגות החרדיות ערכו דיונים קדחתניים מה באמת צריך לעשות, במיוחד לנוכח העובדה, שבקרוב כל הבחורים והאברכים שאין להם הסדר עם הצבא יהפכו לעריקים פרקליטותיים, דבר שצפוי להוביל לכתבי אישום רבים ואף להסתבכות פלילית.

המגעים עם בנט, לפיד ועוד גורמים מצד מי שהיה ב'ממשלת השינוי', נמשכו ואף גרמו ללחץ והזעה רבה בסביבת ראש הממשלה נתניהו, להם הבהירו, כי הברית ההיסטורית שהייתה לגוש הולכת להסתיים, בשל אי-העברת החוק ועשיית צחוק מהציבור החרדי.

גורם חרדי בכיר מספר היום ל'כיכר השבת': "אנחנו הבנו שחייבים לעשות לדבר סוף, נהפכנו לבדיחת הכנסת והממשלה, כל פעם מאיימים עם אקדח ריק ואז נכנעים כי אין באמת ברירה, מה שעמד לפנינו היו שתי ברירות - או להציב את נתניהו במקום, שיבין כי אי אפשר לעשות מה שרוצים לעשות עם החרדים, או באמת לחתוך לכיוון הגוש השני ולסגור איתם דילים".

"תבין", מסביר אותו גורם, "הציבור החרדי תמיד היה לשון מאזניים, ברגע שחברנו לנתניהו ובמיוחד ש"ס שהיא כפופה לו בכל דבר, איבדנו את לשון המאזניים וממילא תראו מה קרה, בחיים הציבור החרדי לא חטף כאלו מכות. נכון שצריך להיות עם הגוש האמוני, אבל כל זה עד שפוגעים לנו בציפור הנפש - ופגעו לנו בכל הכוח - לומדי תורה נהפכו לעבריינים והמוסדות החרדיים עוברים התעללות פיננסית קשה במיוחד".

גורם חרדי בכיר נוסף מספר ל'כיכר השבת' מה שבאמת קורה עכשיו: "בישיבה עם נתניהו וסביבתו, הם הסבירו, כי למעשה אין כל היתכנות להעביר כעת חוק גיוס, זה ייפגע גם בחברים האחרים של הגוש. אך מנגד הם אמרו, כי לא צריך לשבור את הכלים ואפשר לעשות מהלך מתואם ביחד שיתאים לכל הצדדים".

לדבריו: "הפרישה של החרדים מהממשלה עכשיו היא פייק גמור וכולם יודעים את זה. הרי תאריך הבחירות בכל מקרה ייקבע על ידי נתניהו, הוא כמובן לא רוצה בחירות בחודש אוקטובר והוא מעדיף בספטמבר, שבאופן "מקרי" במיוחד זה גם התאריך שדרעי רוצה - בדיוק במסעות התשובה של חודש אלול, אז מה בעצם האיום של הפרישה?!".

הגורם החרדי מחריף את הטון וטוען: "לא מבין איך הציבור מטומטם וקונה את הלוקש של הפרישה והעברה מגוש לגוש. הסיכום עם נתניהו היה פשוט מאוד, הם יתקפו אותו שלא העביר חוק גיוס, בעקבות כך הם יפרשו מהקוליציה וסוף סוף ירגיעו את הציבור שהם עשו משהו למען חוק הגיוס, נתניהו מצידו יגיע לבחירות ככזה שלא נכנע לסחטנות של החרדים".

"מה גם", מוסיף אותו גורם, "המכתב שכתב הגר"ד לנדו לגבי הגוש, גם זה טוב לנתניהו, הוא ילחיץ את הציבור שלו, שהנה השמאל הולך לעלות שוב בתמיכת החרדים והם הולכים לתת לחרדים חוק גיוס חלומי שנתניהו לא ייתן להם בחיים, העיקר שנתניהו ילך הביתה וכך כל הצדדים יצאו מרוצים".

אותו גורם זועם על הדיל שהחרדים לכאורה סגרו עם נתניהו ואומר: "סמוטריץ' שוב יוצא מרוצה, שהקמפיין של הבחירות לא יהיה על הגיוס, נתניהו יקושש מנדטים רבים על כך שהוא הביא חוק גיוס היסטורי שבאמת יוביל לגיוס חרדים רבים וכעת השמאל ייתן לחרדים מה שהם רוצים, המפלגות החרדיות גם יהיו מרוצים, הם יספרו לנו שהם עשו סוף לצחוק שנתניהו עושה מאיתנו ופרשו מהממשלה - פרישה שאין לה באמת שום משמעות אמיתית, כי שוב, נתניהו יהיה זה שייקבע את התאריך לבחירות שיהיה הכי נוח לו - והכל כמובן בתמיכת החרדים".

לסיכום, אומר אותו גורם חרדי, דברים שאומתו עם עוד שני גורמים בכירים: "המכתב של ר' דב לנדו אתמול באמת היה חריף, אך צריך לדעת שאלו דברים שהוא אומר כבר שנה ולא משהו חדש, ומה שקרה עכשיו זה ששוב פעם החרדים נפלו לפח של נתניהו והם מייצרים מצג שווא לציבור שלהם, כאילו באמת הם הולכים לדאוג להם בבחירות הבאות".