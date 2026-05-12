בכנס ההשקה של המפלגה המשותפת: כך הזמין לפיד את בנט לבמה

ראשי מפלגת "ביחד", יאיר לפיד ונפתלי בנט, שהודיעו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות, השיקו הערב (שלישי) את מפלגתם בכינוס בתל אביב, בהשתתפות אלפי מצביעים פוטנציאליים.

יאיר לפיד אמר בנאומו: "תסתכלו על "הביחד" הזה שכתוב פה על השלט, אחרי ארבע שנים שכל אחד מאתנו הרגיש לבד, אחרי ארבע שנים של קרע ופיצול ושסע ופירוק, ה"ביחד" הזה מחזיר את התקווה למדינה.

"המדינה הזו הוקמה בזכות התקווה. זה היה המנוע של הציונות מהיום הראשון. תקווה היא הדבר הזה בתוכנו, שאומר: אנחנו מחליטים איך יראה העתיד שלנו. זה תלוי רק בנו. לפעמים תקווה נולדת כששני חברים מדברים באמצע הלילה ואומרים אחד לשני: "אחי, חייבים להציל את המדינה".

הוא המשיך: "זה מה שבנט ואני עשינו. זו השיחה שניהלנו. לא על פוליטיקה. על החיילים בלבנון ובעזה שמצפים מאתנו ליותר, על הדור הבא של ישראלים צעירים, שיהיו יותר עניים מההורים שלהם, על זה שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. בנט ואני לא מעמידים פנים שאנחנו מסכימים על כל דבר. הוא איש ימין, אני איש מרכז, יש בינינו מחלוקות, וזה טוב. עם זה אנחנו באים לחברה הישראלית, אנחנו אומרים לחברה הישראלית, תסתכלי: אנשים שלא מסכימים על הכל, יודעים לעבוד יחד. יודעים לבנות אמון וחברות בשביל מטרה גדולה מהם. יותר מדי זמן נתנו להבדלים בינינו להגדיר אותנו. הפעם החלטנו להתחיל ממה שמחבר אותנו. לפני כל הויכוחים אנחנו פטריוטים, אנחנו ציונים, אנחנו מאמינים במדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו מאמינים אחד בשני".

לפיד הוסיף: "נפתלי בנט הוא חבר שלי. יש דבר כזה - אפילו בפוליטיקה. אכפת לו מהילדים שלי, לי אכפת מהילדים שלו. אנחנו כבר 14 שנה מחוללים מהומות ביחד. הכרחנו את נתניהו להקים ממשלה בלי החרדים ב-2013, הקמנו יחד את ממשלת השינוי ב-2021. הוא היה ראש ממשלה מצויין, הייתי שם, אף אחד לא ראה את זה יותר מקרוב ממני.

"כשהוא היה צריך להתחלף איתי, כולם חשבו שהוא יעשה לי תרגילים. במקום זה קמנו במליאה, התחבקנו והתחלפנו. יש לנו עוד משהו משותף. לשתי הנשים שלנו, ליהיא וגילת, יש יומולדת באותו יום. וזה היום... יומולדת שמח ומזל טוב לשתיכן אהובות מופלאות שלנו".

לפיד המשיך: "לפני שעשינו את האיחוד הייתי צריך לשאול את עצמי רק שאלה אחת: האם אני מוכן לחתום בפניכם שנפתלי בנט יכול להוביל את המדינה בשנים הקרובות? התשובה היא "כן". האם בנט יכול להוביל קבוצה של אנשים חזקים וטובים שיעשו שינוי שהוא הכרחי כאוויר לנשימה? התשובה היא כן! האם למדנו מטעויות העבר כדי שזו תהיה ממשלה חזקה ויציבה, התשובה היא כן!

"מכפיל הכוח שאנחנו מביאים היום היא נבחרת חברי הכנסת הטובה ביותר במדינת ישראל, חבורה קשוחה, מנוסה, מוכנה לנהל מדינה. השותפות הזו יצרה את השטח הכי גדול בישראל, עם הלב הכי גדול בישראל, המכונה הנכונה להוביל מדינה.

"הממשלה הנוכחית אומרת לכם, שמה שמנהל את המדינה זה "כוח, כסף, וכבוד." אנחנו מציעים נוסחה אחרת. מה שבנה את החיבור שלנו, זה אמון, חברות וערכים. אני רוצה להגיד לכל אלה שהחמיאו לי ששמתי את האגו בצד, אתם טועים, לא שמתי את האגו בצד, שמתי את הלב במקום הנכון. מאחורי החיילים שלנו, מאחורי הילדים שלנו, מאחורי אנשים שעובדים קשה ולא גומרים את החודש, מאחורי חבר שאני מאמין שאיתו ביחד אפשר להוביל שינוי.

"אנחנו פה בשביל הגיוס, בשביל הכלכלה, בשביל הורים צעירים, בשביל ילדה שפגשתי בשם אור, שסיפרה לי שההורים שלה רוצים לעבור לאיטליה והיא לא רוצה. אבא שלה רופא, הציעו לו שם עבודה, אבל היא רוצה להשאר עם החברות שלה מהצופים.

"אני אומר מפה לאור, תגידי להורים שלך שיחכו. משהו השתנה. "ביחד" זה לא רק איחוד של מפלגות. אנחנו מאחדים את המרכז הישראלי עם הימין הליברלי, כדי לחבר מחדש את מדינת ישראל. תני לנו צ'אנס, ואנחנו ננצח בבחירות ונקים ממשלה של אור.

"זה לא יהיה קל. יהיה קשה לנצח בבחירות האלה. אז מה? כל מה שטוב בחיים שלכם, כל הישג, כל הצלחה שהיתה לכם אי פעם, באה כי התגברתם על קושי. כי התעלמתם מאנשים שאמרו שאין לכם סיכוי, והלכתם והעזתם והצלחתם בכל זאת".

הוא המשיך: "אני רוצה להגיד מפה מילה ליש-עתידניקים. אהובי, אנחנו צועדים יחד 14 שנה. עברנו הכל, כל הצלקות והמלחמות וההפגנות והמאבקים, אבל לפעמים, לעתים רחוקות, פעם או פעמיים בחיים, יש לילות כמו הלילה הזה. יש הזדמנות אמיתית לעשות תיקון, לעשות את כל מה שהבטחנו לעצמנו בצעדה הארוכה מול כל הרוחות הרעות. אתם היום המפלגה הגדולה ביותר במדינת ישראל, ואתם תהפכו אותה לממשלה הבאה של מדינת ישראל!

"אני רוצה להגיד לצעירים פה בקהל, לילדים שלנו, במערכת הבחירות הזו אתם תצטרכו להתמודד עם שנאה, עם פוליטיקה של פחד וגזענות, עם תרבות שלמה של שקרים דיגיטליים והתקפה על התודעה. אבל אם באתם הנה היום, זה אומר שהחלטתם שאתם לא תתנו לזה להרעיל אתכם. אתם ורק אתם תקבעו איך יראה העתיד שלכם.

"בשנים האחרונות הממשלה פירקה אותנו מבפנים ומבחוץ, אבל אנחנו עדיין יכולים לתקן. בידינו הדבר. מורי ורבי הרב ג'ונתן זקס אמר, "המשימה היהודית היתה ונותרה להיות קול של תקווה בעידן של פחד." לאהוב את המדינה שלך זה לא לצעוק כל הזמן את מי אתה שונא. זה לא להאשים אחרים באסונות שאתה גרמת ולא להמציא אוייבים מבפנים. לאהוב את המדינה שלך זה ללכת בדרך הארוכה, לפעמים הלא פופולרית, לחפש שותפים ולתקן איתם ביחד את מה שהתקלקל.

"אנחנו פה כדי לסיים את עידן הפחד.שמנו היום את הצעת החוק לפיזור הכנסת. בשבוע הבא היא תעלה להצבעה. הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם. שאכפת לה מהם. הם רוצים ממשלה שלא חושבת שטבח השבעה באוקטובר היה "מחדל טקטי", ולא אופה עוגות עם חבל תליה ממרנג. הם רוצים ממשלה נורמלית, של אנשים שעובדים בשבילם. אנחנו ניתן להם בדיוק את זה.

"אחרי מסיבת העתונאים שבה הכרזנו על האיחוד, כל אדם שפגשתי אמר לי אותו דבר. הוא אמר, "תגיד, מה בדיוק אמרת שם בסוף, אמרת משהו על תקווה, מה זה היה?" המשפט שאמרתי היה: "הדבר הזה שאתם מרגישים עכשיו – וגם עכשיו... - שלא הרגשתם הרבה זמן? הוא נקרא: (כולם ביחד:) תקווה." אני מזמין לבמה אדם שמפיח בי תקווה, ראש הממשלה לשעבר וראש הממשלה בעתיד הקרוב של מדינת ישראל, חברי נפתלי בנט".