גוטליב בריאיון ליוסי עבדו ב'כיכר השבת' ( צילום: כיכר השבת )

מתקפה חריפה בליכוד: חברת הכנסת טלי גוטליב יצאה היום (שלישי) נגד הדר מוכתר, על רקע הצלחתה המפתיעה של הפוליטיקאית הצעירה במדגם ה"ליכודיאדה" שנערך לאחרונה ודיווח על כך שנתניהו שוקל לאשר לה קיצור פז"מ כדי שתוכל להתמודד על משבצת האישה החדשה בליכוד.

גוטליב הבהירה, בשיחה עם אתר 'וואלה', כי תפעל בכל תוקף למנוע את צירופה של מוכתר לרשימת הליכוד לכנסת. לפי הדיווח, של יהודה שלזינגר, גוטליב אמרה: "אסור שהדר מוכתר תהיה חלק מרשימת הליכוד". לדבריה, "הדר שיקרה בעבר כשרצה לכנסת שאין לה בית ואין לה רכב - כשלמעשה היה לה בית והיא נסעה במרצדס. בעיניי לשקר מהסוג הזה אין סליחה". דבריה של גוטליב מתייחסים לפרשה שליוותה את מוכתר במהלך מערכת הבחירות הקודמת, כאשר התברר כי למרות שהציגה עצמה כמי שנאבקת ביוקר המחיה וללא דירה, נרשמה על שמה דירה בחיפה שנקנתה על ידי הוריה. בעקבות החשיפה, הוריה נאלצו לשלם את המס הנדרש עבור רכישת הדירה. מעבר לסוגיית האמינות האישית, גוטליב הביעה ספקות כבדים לגבי כוונותיה הפוליטיות של מוכתר וזיקתה האמיתית לליכוד. "ראיתי הודעות שלה שהיא אומרת לאנשים תתפקדו גם אם אתם לא מצביעים ליכוד", חשפה גוטליב. "בנוסף גם לא ראיתי אמירות שמלמדות אותי על נאמנות לערכי הליכוד כתנועה".

הדר מוכתר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אתמול דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לאשר קיצור פז"מ (תקופת המינימום הנדרשת כחברת מפלגה) עבור מוכתר, כדי לאפשר לה להתמודד על משבצת "אישה חדשה" ברשימה למרות שהצטרפה לליכוד רק לפני כשנה.

גוטליב הבהירה כי תתנגד לכך בכל תוקף: "לו הייתה מתאימה לרשימת הליכוד והייתי סומכת עליה, הייתי דוחפת את ראש הממשלה לקצר לה פז"מ. אני סבורה שזו תהיה טעות בעת הזו לקצר פז"מ ולאפשר להדר להיות חלק מרשימת הליכוד".

הדר מוכתר בחרה להגיב בקו פייסני וממלכתי, בניסיון לשדר כי היא רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מהמחנה. בתגובה מטעמה, לפי הדיווח, נמסר: "הדר מוכתר מעריכה את טלי גוטליב ופועלה בכנסת. היא תשמח לשתף איתה פעולה בכנסת הבאה למען התנועה, הימין, והצעירים במדינת ישראל".

יצוין כי מוכתר, שעלתה לתודעה הציבורית כיושבת ראש מפלגת "צעירים בוערים" בבחירות הקודמות, ניסתה להיכנס למערכת הפוליטית באופן עצמאי אך מפלגתה קיבלה רק כ-8,800 קולות ולא עברה את אחוז החסימה. לאחר מכן התפקדה לשורות הליכוד, ואף עברה לטלפון כשר בצעד שעורר תשומת לב.