ניידת של אגף התנועה במרחב יהודה, שעסקה הבוקר (רביעי) בפעילות אכיפה שגרתית בכביש 60, סמוך לצומת אלעזר, לא ציפתה למפגש המקומם הזה. השוטרים סימנו לעצור רכב הסעות שנשא לוחיות זיהוי פלסטיניות, אך בדיקה מהירה של פרטי הרכב והנהג חשפה שרשרת עבירות חמורות ומסכנות חיים, שהחלו בזיוף והסתיימו בהפקרות של עשרות קטינים.

במהלך הבדיקה התברר כי הנהג, תושב חוסאן בן 20, כלל אינו מחזיק ברישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב בו נהג. למרות היעדר ההכשרה והסמכות המקצועית, הנהג לא היסס להעלות על הרכב 20 ילדים ולהסיעם בכביש המפותל והעמוס. מעבר לסכנה הבטיחותית שבנהיגה ללא רישיון מתאים, השוטרים נדהמו לגלות כי הרכב, שהתחזה לרכב פלסטיני באמצעות לוחיות זיהוי מזויפות, הוא למעשה רכב ישראלי במקור ש"הולבשה" עליו זהות בדויה.

השוטרים גילו כי הנהג השתמש בשיטת עבודה שכוללת זיוף לוחיות זיהוי, המשמשת פעמים רבות לניסיונות התחמקות מאכיפה וביקורת משטרתית.

במשטרה רואים בחומרה רבה את השילוב המסוכן של נהיגה ללא רישיון מתאים, הסעת ילדים ושימוש באמצעי הסוואה וזיוף. מקרים דומים של רכבי הסעות שמסכנים ילדים נתפסו בעבר במחוז ירושלים, כאשר נהגים הצטופפו עשרות ילדים ברכבים קטנים.