כיכר השבת
זיוף והפקרת חיים

עצרו את הרכב והזדעזעו: נהג בן 20 הסיע עשרות ילדים ברכב ישראלי גנוב?

שוטרי תנועה במחוז ש"י עצרו הבוקר בכביש 60 נהג פלסטיני שהסיע 20 ילדים ברכב הסעות, כשהוא ללא רישיון נהיגה מתאים. מבדיקת השוטרים עלה כי הרכב הינו רכב ישראלי שעליו הותקנו לוחיות זיהוי פלסטיניות מזויפות כדי להסוות את זהותו | כל הפרטים (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

ניידת של במרחב יהודה, שעסקה הבוקר (רביעי) בפעילות אכיפה שגרתית בכביש 60, סמוך לצומת אלעזר, לא ציפתה למפגש המקומם הזה. השוטרים סימנו לעצור רכב הסעות שנשא לוחיות זיהוי פלסטיניות, אך בדיקה מהירה של פרטי הרכב והנהג חשפה שרשרת עבירות חמורות ומסכנות חיים, שהחלו בזיוף והסתיימו בהפקרות של עשרות קטינים.

במהלך הבדיקה התברר כי הנהג, תושב חוסאן בן 20, כלל אינו מחזיק ברישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב בו נהג. למרות היעדר ההכשרה והסמכות המקצועית, הנהג לא היסס להעלות על הרכב 20 ילדים ולהסיעם בכביש המפותל והעמוס. מעבר לסכנה הבטיחותית שבנהיגה ללא רישיון מתאים, השוטרים נדהמו לגלות כי הרכב, שהתחזה לרכב פלסטיני באמצעות לוחיות זיהוי מזויפות, הוא למעשה רכב ישראלי במקור ש"הולבשה" עליו זהות בדויה.

בהמשך הבדיקה התברר כי הרכב, שהתחזה לרכב פלסטיני באמצעות לוחיות זיהוי מזויפות, הוא למעשה רכב ישראלי במקור. השוטרים גילו כי הנהג השתמש בשיטת עבודה שכוללת זיוף לוחיות זיהוי, המשמשת פעמים רבות לניסיונות התחמקות מאכיפה וביקורת משטרתית.

במשטרה רואים בחומרה רבה את השילוב המסוכן של נהיגה ללא רישיון מתאים, הסעת ילדים ושימוש באמצעי הסוואה וזיוף. מקרים דומים של רכבי הסעות שמסכנים ילדים נתפסו בעבר במחוז ירושלים, כאשר נהגים הצטופפו עשרות ילדים ברכבים קטנים.

רכב ההסעות (צילום: דוברות המשטרה)

בעקבות הממצאים החמורים, הועבר הנהג להליך תעבורתי מהיר. קצין משטרה שערך לו שימוע הורה באופן מיידי על פסילת רישיון הנהיגה שלו ועל השבתת רכב ההסעות למשך 30 ימים. השוטרים דאגו להסדרת המשך הסעת הילדים באמצעים חלופיים.

במשטרה מדגישים כי הפעילות נגד נהגים המבצעים עבירות מסכנות חיים ומשתמשים בכלי רכב שאינם תקינים או מזויפים תימשך בנחישות. תופעת רכבי הסעות אסורים לשימוש שנתפסו לאחרונה מעידה על הצורך באכיפה מתמדת למען ביטחונם של כלל משתמשי הדרך באזור יהודה ושומרון.

