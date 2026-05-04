נועם אשרם הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

אירוע מקומם ומזעזע התרחש בסוף השבוע האחרון בכפר סבא, כאשר תמרה בייטלמן אשרם, אלמנתו של רס"ם במילואים נועם אשרם ז"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה, חוותה מתקפה מילולית קשה מצד מאבטח בקניון בעיר. האירוע, שהתרחש לעיני ילדיה הקטנים, עורר סערה רבה ברשתות החברתיות.

כזכור, רס"ם במילואים נועם אשרם ז"ל, בן 37 מכפר סבא, לוחם בפלס"ר 5352 בעוצבת 'ראם', נפצע באורח קשה בסוף דצמבר 2023 כאשר נפגע מטיל RPG שנורה לעברו ממחבל חמאס בקרב במרכז רצועת עזה. לאחר מעט יותר משבועיים של מאבק על חייו בבית החולים, נפטר מפצעיו. "חטף את הסקייטבורד מידי הילד" השתלשלות האירוע החלה בשעות אחר הצהריים של יום שבת, כאשר האלמנה הגיעה עם ילדיה לחנות בקניון. לדבריה, בעת שהמתינו למעלית כדי לגשת לשירותים עם בנה בן ה-3, החל מאבטח לצעוק לעברם מרחוק בטענה שאינם יכולים לעלות "עם זה", כשהוא מתכוון לסקייטבורד של הילד שהיה בעגלה. בייטלמן אשרם תיארה כי המאבטח לא הסתפק בצעקות, אלא ניגש אליהם וחטף את הסקייטבורד מידי הילד בצורה לא נעימה. כאשר העירה לו על התנהגותו הבלתי הולמת, התפתח עימות מילולי במהלכו הטיח בה המאבטח אמירות קשות. "זה מגיע לך" שיאו של האירוע המזעזע נרשם כאשר המאבטח אמר לאלמנה: "שבעלך יבוא לעזור לך". בתגובה, השיבה לו בייטלמן אשרם כי בעלה נהרג במלחמה, אולם המאבטח לא נרתע והשיב לה מול העוברים והשבים: "זה מגיע לך".

בפוסט כואב שפרסמה ברשתות החברתיות, כתבה האלמנה: "איך אפשר להגיד דבר כזה אכזרי? עזבו רגע אלמנת צה"ל או לא - עצם העובדה שמישהו איבד את היקר מכל, ולענות לו 'מגיע לך', זה פשוט בלתי נתפס. אני עמדתי שם, עם הילדים שלי, בהלם מוחלט - והם הבינו את הסיטואציה עד הסוף".

לדבריה, גם פנייה למנהל הסניף לא הועילה בתחילה, והמאבטח המשיך לצעוק עליה גם לאחר מכן. היא ציינה כי המנהל טען שאין לו מה לעשות בנידון מכיוון שהמאבטח שייך לחברה חיצונית המועסקת על ידי הקניון.

בייטלמן אשרם הדגישה כי היא מצפה לתגובה רשמית ולבדיקה מעמיקה של האירוע כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד, במיוחד עבור ילדיה שנאלצו לחזות בהשפלת אימם.

מהנהלת יוניון ספורט, המפעילה את דקטלון בישראל, נמסר: "אנו מביעים צער עמוק על המקרה שאירע בחנות כפר סבא. אנו מבצעים תחקיר עומק ומחדדים את הנהלים מול כלל הצוותים והספקים כדי להבטיח שמקרה כזה לא יחזור. התנהגות זו עומדת בניגוד מוחלט לערכי החברה. על אף שמדובר במאבטח מטעם חברת אבטחה חיצונית, אנו לוקחים על כך אחריות מלאה והורנו על הפסקת הצבתו של המאבטח בסניף. אנו נמצאים בקשר אישי עם תמרה כדי לתמוך ולייצר עבורה ועבור הילדים חוויה מתקנת".

מקניון קניון G כפר סבא נמסר: "המאבטח המעורב באירוע הינו עובד של חברת אבטחה חיצונית מטעם דקטלון. אנו פועלים מול חברת האבטחה ומול הנהלת הרשת, על מנת לוודא כי המקרה מטופל באופן מיידי ויסודי. עם קבלת המידע על האירוע, יצרנו קשר עם הלקוחה ועדכנו אותה באופן שקוף ומלא. אנו רואים את האירוע בחומרה וממשיכים ללוות את הטיפול בו ברגישות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו".