כיכר השבת
סירוב מקומם עד כה

לאחר עשרות שנים: המודיעין השוויצרי אישר גישה לתיקים של "מלאך המוות"

לאחר עשרות שנים של סירוב מקומם, המודיעין השוויצרי הסיר את הסיווג מעל תיקי המודיעין הנוגעים לרוצח הנאצי, ג'וזף מנגלה יימח שמו | השוויצרים אמרו כי ישנן כעת "נסיבות חדשות" (בעולם)

מלאך המוות מאושוויץ יוזף מנגלה יימח שמו וזכרו (צילום: נחלת הכלל)

שירות המודיעין הפדרלי של שוויץ הודיע על פתיחת הגישה לתיק העוסק בפושע המלחמה הנאצי יוזף מנגלה יימח שמו.

ההחלטה התקבלה בעקבות הערכה מחודשת של גורמי הביטחון, שהגדירו את הנסיבות הנוכחיות בתור "מצב חדש". עד כה דחה הארגון את כל הבקשות לעיון במסמכים, כאשר הסירוב האחרון נרשם רק בפברואר 2026.

​המסמכים המדוברים הופקדו בארכיון הפדרלי השוויצרי תחת מגבלות מחמירות, לאחר שבשנת 2001 החליטה הממשלה להטיל עליהם חיסוי ממושך.

התיק נבחן במקור על ידי ועדת ברז'ייה, גוף חקירה שהוקם ב-1996 לבחינת התנהלות הבנקים השוויצריים מול נכסי קורבנות השואה. כעת, בעקבות ערעור שהוגש לבית המשפט המנהלי הפדרלי, הוחלט לשנות את המדיניות.

​מנגלה, שכונה "מלאך המוות" בשל הניסויים הבלתי אנושיים שביצע באסירי מחנה אושוויץ, הצליח להימלט לדרום אמריקה בתום מלחמת העולם השנייה.

המידע בתיק מעורר עניין רב בקרב חברי פרלמנט שוויצרים, המבקשים להבין כיצד הצליח הנאצי המבוקש להיכנס למדינה כתייר במהלך תקופת בריחתו מבלי שנתפס.

​הגישה לחומרים הרגישים תינתן למערער תחת נהלים ותנאים שטרם נקבעו באופן סופי. גורמים רשמיים הבהירו כי הכללים שיגובשו בתקופה הקרובה ישמשו כבסיס גם לכל בקשת עיון עתידית במסמכים אלו.

שוויץהשואהיוזף מנגלה

