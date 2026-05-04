מציאות מתפוררת: באיראן מכריזים על משבר תרופות חמור

בעוד הדיווחים הרשמיים באיראן מנסים לשמור על חזות של יציבות, הודאות נדירות בטלוויזיה הממלכתית חושפות זינוק מחירים בלתי נתפס ומחסור קריטי במוצרי יסוד כמו תרופות ומשככי כאבים  (העולם הערבי)

מגישת טלוויזיה איראנית במונולוג על משבר התרופות (צילום: מסך)

הדיווחים המגיעים מ מציירים תמונה מדאיגה של מערכת בריאות שנמצאת בנסיגה מתמשכת, כאשר גם כלי תקשורת ממלכתיים כמו "Hamshahri TV" כבר מתקשים להסתיר את עומק המשבר.

לפי הדיווחים, מחירי תרופות חיוניות זינקו בתוך זמן קצר פי שניים ואף שלושה, ומוצרים רפואיים בסיסיים שהיו בעבר זמינים לכלל הציבור הופכים כיום ליקרים או נעלמים לחלוטין מהמדפים.

על רקע המציאות הזו, התייחסה לכך גם מגישת טלוויזיה באולפן, כשפתחה את דבריה במונולוג חריג שבו תיארה את ההחמרה המהירה במצב:

"התרופות הפכו ליקרות מאוד. אני בעצמי בימים האחרונים רואה את זה. תרופות שהזמנו והיינו צריכים לעצמנו וקנינו עבור אחרים יש בהן עליות מחירים, עליות מחירים משמעותיות מאוד. זה לא שמשהו עלה ב-10,000 תומאן, אלא פתאום מ-100,000 זה הפך ל-300,000 תומאן , ככה המחירים עלו. אפילו טיפות לילדים, שמשמשות לכאבי בטן ודברים כאלה, שלחו לי הודעות שאי אפשר למצוא אותן. מדובר בתרופה פשוטה מאוד בסך הכל".

הדברים שנאמרו מתוך אולפן ממלכתי, משקפים את הלחץ הגובר על הציבור האיראני, הנאלץ להתמודד עם התייקרות חדה ועם מחסור גובר במוצרים רפואיים בסיסיים.

