התיבה הסודית בבית הלבן: המהלך שמטלטל את כלכלת איראן

בספטמבר 2025, תמונה אחת מהחדר הסגלגל הציתה את דמיונם של אנליסטים ברחבי העולם: הגנרל אסים מוניר, האיש החזק בפקיסטן, מצביע על תיבת עץ פתוחה מלאה במינרלים נדירים, בעוד הנשיא דונלד טראמפ מתבונן בהם בעניין רב.

המפגש הזה, שבו השתתף גם ראש הממשלה שהבאז שריף, סימן את שיאה של אסטרטגיה פקיסטנית מבריקה שנועדה לכבוש את ליבו של טראמפ דרך "שפת העסקים".

נוסחת ה-"3 C's" של פקיסטן

פקיסטן, שבעבר ספגה מטראמפ ביקורת על "שקרים ומרמה", הצליחה לבצע פניית פרסה דיפלומטית מרשימה. האסטרטגיה התבססה על מה שמכונה "שלושת ה-C": קריפטו (Crypto), מינרלים קריטיים (Critical Minerals) ולוחמה בטרור (Counterterrorism). מעבר למחווה הסמלית של המינרלים, פקיסטן חתמה על הסכמי ענק עם חברות אמריקניות לפיתוח זיקוק מתכות וכריית נחושת וזהב, תוך שהיא מציעה לארה"ב גישה למשאבים בשווי טריליוני דולרים.

בזירה הדיגיטלית, מדווחים על מהלך חריג מצד פקיסטן: היא החלה לשלב את הסטייבלקוין USD1 של מיזם הקריפטו "וורלד ליברטי פייננשל", המזוהה עם גורמים המקושרים למשפחת טראמפ.

לפי הדיווחים, המהלך הוא חלק מניסיון של איסלמבאד לבסס ערוץ פיננסי דיגיטלי חלופי, שיאפשר סליקה מהירה יותר של תשלומים ואף הפחתת תלות במערכות בנקאיות בינלאומיות מסורתיות.

עוד נטען כי מדובר גם בצעד גיאו־פוליטי רחב יותר: ניסיון של ארה״ב באמצעות כלים דיגיטליים וקריפטו להגדיל השפעה במרחב הכלכלי האזורי אל מול מאמצי סין לקדם את היואן הדיגיטלי.