התיבה הסודית בבית הלבן: המהלך שמטלטל את כלכלת איראן

בספטמבר 2025, תמונה אחת מהחדר הסגלגל הציתה את דמיונם של אנליסטים ברחבי העולם: הגנרל אסים מוניר, האיש החזק בפקיסטן, מצביע על תיבת עץ פתוחה מלאה במינרלים נדירים, בעוד הנשיא דונלד טראמפ מתבונן בהם בעניין רב.
המפגש הזה, שבו השתתף גם ראש הממשלה שהבאז שריף, סימן את שיאה של אסטרטגיה פקיסטנית מבריקה שנועדה לכבוש את ליבו של טראמפ דרך "שפת העסקים".
נוסחת ה-"3 C's" של פקיסטן
פקיסטן, שבעבר ספגה מטראמפ ביקורת על "שקרים ומרמה", הצליחה לבצע פניית פרסה דיפלומטית מרשימה. האסטרטגיה התבססה על מה שמכונה "שלושת ה-C": קריפטו (Crypto), מינרלים קריטיים (Critical Minerals) ולוחמה בטרור (Counterterrorism). מעבר למחווה הסמלית של המינרלים, פקיסטן חתמה על הסכמי ענק עם חברות אמריקניות לפיתוח זיקוק מתכות וכריית נחושת וזהב, תוך שהיא מציעה לארה"ב גישה למשאבים בשווי טריליוני דולרים.
בזירה הדיגיטלית, מדווחים על מהלך חריג מצד פקיסטן: היא החלה לשלב את הסטייבלקוין USD1 של מיזם הקריפטו "וורלד ליברטי פייננשל", המזוהה עם גורמים המקושרים למשפחת טראמפ.
לפי הדיווחים, המהלך הוא חלק מניסיון של איסלמבאד לבסס ערוץ פיננסי דיגיטלי חלופי, שיאפשר סליקה מהירה יותר של תשלומים ואף הפחתת תלות במערכות בנקאיות בינלאומיות מסורתיות.
עוד נטען כי מדובר גם בצעד גיאו־פוליטי רחב יותר: ניסיון של ארה״ב באמצעות כלים דיגיטליים וקריפטו להגדיל השפעה במרחב הכלכלי האזורי אל מול מאמצי סין לקדם את היואן הדיגיטלי.
ממלון רוזוולט לשדות הנפט של איראן
אחד המהלכים המרתקים ביותר הוא השימוש במלון רוזוולט בניו יורק, נכס פקיסטני היסטורי שהפך ל"ניסוי כלים" כלכלי. ניהול המלון הועבר לידי קבוצת ויטקוף האמריקנית, המקורבת לטראמפ, בתמורה לערבויות פוליטיות וסיוע מול קרן המטבע הבינלאומית.
מומחים מעריכים כי מודל זה, המכונה "הפרטה מודרכת", עשוי להיות השלב הבא במאבק מול איראן. המצור הימי שהטיל טראמפ על מצרי הורמוז הביא את איראן אל סף קריסה, כאשר מאגרי הנפט שלה מלאים עד אפס מקום וסכנת הרס פיזי מאיימת על בארות הנפט.
במצב זה, פקיסטן, שזוכה לאמון משני הצדדים למרות שאינה מכירה בישראל, משמשת כמתווכת האולטימטיבית. התרחיש המסתמן הוא "רכישה עוינת" של תשתיות האנרגיה האיראניות על ידי חברות המקורבות לממשל האמריקני, בדומה למודל המלון בניו יורק.
המחיר הפנימי והסיכון האסטרטגי
למרות הניצחונות הדיפלומטיים בוושינגטון, פקיסטן מתמודדת עם מציאות פנימית מורכבת. בעוד התקשורת המקומית חוגגת את הפיכתו של הגנרל מוניר ל"פילדמרשל האהוב" על טראמפ, האזרח הפקיסטני הממוצע נאבק באינפלציה דוהרת ובמחסור בדלק בשל המתיחות במפרץ. מבקרים טוענים כי הנהגת המדינה משתמשת ב"דיפלומטיית המינרלים" כדי להסיח את הדעת מבעיות מבניות עמוקות ומרדיפת יריבים פוליטיים.
בין אם מדובר בשינוי אמיתי או ב"מסך עשן", פקיסטן הצליחה למצב את עצמה כשחקנית ציר במזרח התיכון החדש של טראמפ. אצל הנשיא, כך נדמה, חוזי ניהול וסליקת קריפטו מחליפים את הסכמי השלום המסורתיים.
0 תגובות