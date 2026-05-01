( צילום: מצלמת אבטחה )

סרטון אבטחה דרמטי שפורסם בארה"ב שופך אור חדש על ניסיון ההתנקשות בנשיא דונלד טראמפ, שאירע בסוף החודש שעבר. התיעוד מציג את רגע הפריצה של קול תומאס אלן למלון "הילטון" בוושינגטון הבירה, שם התקיימה ארוחת הערב היוקרתית של איגוד כתבי הבית הלבן בהשתתפות הנשיא וכ-2,000 מוזמנים.

על פי התיעוד והחקירה, אלן חצה את נקודת הבידוק הביטחונית (המגנומטר) בתוך ארבע שניות בלבד, כשהוא חמוש. התקרית החלה בסביבות השעה עשרים ושמונה בערב (שעון מקומי). יריות נשמעו סמוך לאזור הבידוק המרכזי מחוץ לאולם הנשפים, שם סעדו העיתונאים ואנשי הממשל. עדויות מהשטח, בהן של מגיש CNN וולף בליצר שעמד מטרים ספורים מההתרחשות, תיארו אדם שיורה מ"נשק רציני מאוד" לפחות שש פעמים לפני שהופל לקרקע. בתוך האולם, ההמולה הייתה רבה. סוכני השירות החשאי קראו "יריות נורו", ורבים מהנוכחים מיהרו למצוא מחסה מתחת לשולחנות, בעוד שומרים חמושים בציוד טקטי עלו לבמה כדי לאבטח את האזור. הנשיא טראמפ, רעייתו מלאניה, סגן הנשיא ג'יי.די ואנס וחברי קבינט נוספים הוקפו מיד בחומת אבטחה, הורדו מהבמה ופונו לאזורים מאובטחים בתוך המלון. לאחר כשעה, כשהוסר החשש לאיום נוסף, עזב טראמפ את המלון בחזרה לבית הלבן.

- צילום: מצלמת אבטחה | צילום: צילום: מצלמת אבטחה 10 10 0:00 / 0:46

במהלך ההיתקלות עם היורה מחוץ לאולם, נפגע אחד מאנשי השירות החשאי. ראש השירות החשאי, שון קארן, התראיין לרשת "פוקס ניוז" וחשף כי החשוד ירה לעבר הסוכן ברובה ציד "מטווח אפס". קארן שיבח את הסוכן, שעל אף שנורה בחזהו וניצל בזכות אפוד המגן שעטה, "הגיב בגבורה באש" והצליח לירות חמש יריות לעבר התוקף.

פעולה זו, לדבריו, מנעה מהיורה לחדור לתוך אולם הנשפים ולגרום לאירוע רב-נפגעים. התובעת הכללית במחוז אישרה כי אין כרגע ראיות לכך שהסוכן נפגע מאש ידידותית של כוחות אחרים.

החשוד, קול תומאס אלן (31) מטורנס שבקליפורניה, מורה פרטי לשעבר, נעצר במקום ומואשם כעת בשלושה סעיפים פדרליים חמורים: ניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית, החזקת נשק חם, וירי במהלך פשע אלים. הוא טרם הודה באשמה.

החקירה חשפה מכתב מצמרר ששלח אלן למשפחתו דקות ספורות לפני שיצא לפעולה. במכתב, אלן כינה את טראמפ "בוגד", והצהיר בפירוש כי מטרתו היא לחסל את כל אנשי הממשל - "מהדרג הגבוה ביותר לנמוך ביותר".

לאחר שובו לבית הלבן, הנשיא לא הראה סימני הרתעה. הוא שב והדגיש את הצורך בבניית אולם נשפים מאובטח בתוך הבית הלבן עצמו, והוסיף מסר תקיף בנוגע למדיניות החוץ שלו, כשהבהיר שניסיון ההתנקשות "לא ירתיע אותי מלנצח במלחמה נגד איראן". משפטו של אלן החל בימים אלו, כשהתביעה דורשת למצות עמו את מלוא חומרת הדין.