מול המצלמות: התנפל וחנק חרדי ביציאה מבית הכנסת | צפו

גבר חרדי הותקף בעת שיצא מבית הכנסת 'עדת תורה' בלוס אנג'לס, כך לפי הקונסול הכללי של ישראל לאזור החוף המערבי, ישראל בכר. לדבריו, התוקף צעק לעבר הקורבן “תשוחרר פלסטין” במהלך התקיפה.

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מציג אדם לבוש קפוצ’ון כהה יוצא מרכב, תוקף את הקורבן בסמטה ומפיל אותו לקרקע לפני שנמלט מהמקום.

דוברת משטרת לוס אנג'לס, רוסאריו סרוונטס, אישרה כי התקבל דיווח על תקיפה חמורה ופשע שנאה בכתובת בית הכנסת, אך הדגישה כי “מדובר בחקירה שמתנהלת” ולא אישרה את זהות הקורבן או את האמירות שיוחסו לתוקף.

מנהל האזור בלוס אנג'לס של הליגה נגד השמצה, דיוויד אנגלין, אמר כי שוחח עם הקורבן וכי התיעוד משקף את האירוע. לדבריו, “הקורבן יצא מבית הכנסת דרך יציאה אחורית כשהוא לבוש בלבוש יהודי מסורתי, כך שהיה ברור שהוא יהודי”. הוא הוסיף כי “התוקף הגיע ברכב, התפתח ביניהם דין ודברים קצר ואז הוא קפץ מהרכב, תקף אותו, הצמיד אותו לקיר ואף חנק אותו”.

לדבריו, הקורבן הצליח להתגונן, מה שגרם לתוקף להימלט, אך “הוא עדיין מזועזע מהאירוע”. צוות רפואי טיפל בו במקום והוא לא פונה לבית חולים. אנגלין הוסיף כי הארגון נמצא “בקשר הדוק עם המשטרה והקורבן” והעריך כי “צפוי מעצר בזמן הקרוב”.