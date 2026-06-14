מלחמת הגזעים: הרצח המזעזע שחצה את ארה"ב לשניים

קרמלו אנתוני התוקף מימין, הקרבן אוסטין מטקלף משמאל ( צילום: Texas Department of Criminal Justice )

משפט אחד שעסק בנער שחור שדקר נער לבן למוות עורר סערה אדירה בארצות הברית, בטענה לאפליה בהחלטת חבר המושבעים.

פרטי החקירה שנחשפו בדו"ח המעצר מעלים כי העימות הקטלני בין התוקף קרמלו אנתוני לקרבן אוסטין מטקלף החל במהלך תחרות אתלטיקה באצטדיון קויקנדל בעיר פריסקו שבטקסס, ב-2 באפריל 2025. לפי עדויות שנמסרו למשטרה בידי הנוכחים במקום, אנתוני, בן 17, התקרב לאוהל של בית ספר אחר והתיישב לצד תלמידים שלא הכיר. אחד העדים סיפר כי מטקלף ביקש ממנו לעזוב את המקום. בשלב זה, כך לפי הדו"ח, אנתוני אחז בתיקו, פתח אותו, הכניס את ידו פנימה ואמר: "תיגע בי ותראה מה יקרה". העדים מסרו כי איש מהנוכחים לא חשב שבידי אנתוני יש נשק. בהמשך העימות, לפי אחת הגרסאות, מטקלף נגע באנתוני, בעוד עד אחר טען כי אף אחז בו. דיווח: הדרישות החמורות שהעביר טראמפ בשיחת הטלפון - והתגובה של נתניהו יוסי נכטיגל | 18:42 מיד לאחר מכן שלף אנתוני סכין ודקר את מטקלף פעם אחת בחזה. לאחר הדקירה הוא נמלט מהמקום. אחד העדים סיפר כי מטקלף אחז בחזהו וקרא לסובבים: "תביאו עזרה". כאשר השוטרים הגיעו לזירה, מטקלף כבר היה מחוסר הכרה וללא נשימה, בעוד מאמני הספורט של בית הספר מבצעים בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים אך מותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. "אני עשיתי את זה" אנתוני שנעצר מייד לאחר התקרית אמר לשוטרים כי פעל "מתוך הגנה עצמית". כאשר אחד השוטרים הודיע בקשר כי "החשוד לכאורה נמצא במעצר", השיב אנתוני: "אני לא חשוד לכאורה, אני עשיתי את זה". בהמשך טען בפני השוטרים כי מטקלף הניח עליו ידיים לאחר שביקש ממנו שלא לעשות זאת. בזמן שישב בניידת המשטרה שאל אנתוני האם מטקלף יהיה בסדר, והאם ניתן יהיה באמת להחשיב את המקרה כ"הגנה עצמית".

משטרת טקסס, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

כשנה לאחר מכן, בתחילת החודש הנוכחי, חבר מושבעים בטקסס הרשיע את קרמלו אנתוני ברצח הנער אוסטין מטקלף וגזר עליו 35 שנות מאסר. פסק הדין נחשב אמנם למקובל לחלוטין לרצח בכוונה תחילה במדינה, אך למרות הכל התעוררה סערה ציבורית ופוליטית בארצות הברית סביב פסק הדין - והכל בגלל עניין הגזע.

"הצעיר הותקף והגן על עצמו"

אנשי ציבור ופעילים המזוהים עם המפלגה הדמוקרטית טענו כי העובדה שהרכב חבר המושבעים לא כלל אף אדם שחור, עשויה הייתה להשפיע על תוצאת המשפט. חבר הקונגרס כריסטיאן מנפי מטקסס אמר כי מדובר ב"עוול", והוסיף: "מה שהכה בי יותר מכל הוא שהיה חבר מושבעים לבן לחלוטין. נעשה שימוש בפסילות מוקדמות כדי להגיע לחבר מושבעים כזה".

לדבריו, "חבר מושבעים צריך לייצג את המגוון של המדינה הזאת, ואם נער לבן היה מורשע ברצח על ידי חבר מושבעים שחור לחלוטין, אנשים היו אומרים שזה לא הוגן בעליל. אז למה זה צריך להיות הוגן כשהמצב הפוך?".

חבר הקונגרס טרוי קרטר מלואיזיאנה אמר: "מדובר במקרה שבו נראה שצעיר הותקף והגן על עצמו". הוא הוסיף כי הפרשה "מאירה את חוסר האיזון במערכת המשפט בכל הנוגע לאפרו־אמריקנים ולאנשים בני מיעוטים" והביע תקווה כי תינתן הזדמנות לערעור ולבחינה נוספת של המקרה.

גם חברי קונגרס נוספים הביעו אמפתיה כלפי אנתוני, אם כי נמנעו מלטעון באופן חד-משמעי כי פסק הדין היה נגוע בגזענות. ג'ונתן ג'קסון מאילינוי אמר כי "צריך לפתוח מחדש את התיק וכל הראיות צריכות להיחשף", בעוד שומארי פיגרס מאלבמה תיאר את הפרשה כ"טרגדיה מכל כיוון".

חבר מושבעים, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

הנדסת תודעה: העובדות לא משנות

הטענות שאפילו לא נגעו למקרה עצמו שעל פי העדויות היה רצח מכוון בלי הצדקה עורר זעם נגדי בימין, אך זה עוד לא הכל: גורמים שהיו מעורבים במשפט אמרו לרשת פוקס ניוז כי למעשה בניגוד לטענות, לא כל חברי המושבעים היו לבנים.

לדבריהם, מתוך 18 המושבעים, כולל מחליפים, שישה היו בני מיעוטים, ושלושה מבין המושבעים שהכריעו בתיק היו בני מיעוטים. עוד צוין כי ארבעה עדים שחורים העידו מטעם התביעה - ותמכו בגרסתה שלפיה אנתוני לא הותקף ולא הותגר באופן שהיה מצדיק דקירה.

למרות העובדות, תומכים רבים של אנתוני ממשיכים לטעון ברשתות החברתיות כי פעל מתוך הגנה עצמית וכי לא זכה למשפט הוגן. חלק מהפעילים וחברי הקונגרס קראו לבחון מחדש את התיק ואף לערער על ההרשעה.

רבים מהם אף הגדילו לעשות והאשימו את הקורבן המת לחלוטין בכל התקרית, בטענה שהוא היה גזען ו"תקף" את אנתוני רק בגלל צבע עורו.

כך וויכוח סביב פסק דין שגרתי הפך במהירות לחלק מדיון רחב יותר בארצות הברית על גזע, טענות להגנה עצמית ושוויון בפני החוק.