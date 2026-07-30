מפתיע: טראמפ חשף מה הדבר היחיד של ביידן שהוא עדיין מכבד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל אמש (רביעי) על ידי עיתונאים האם משרד המשפטים צריך לפתוח מחדש את החקירה בנוגע לשימוש בעט האוטומטי, ובפרט בכל הנוגע לאנתוני פאוצ'י, הרופא שניהל את נושא הקורונה בזמן ביידן. השאלה הופנתה אליו במהלך מפגש עם כלי התקשורת.

"הדבר היחיד שאתה באמת יכול לחשוב עליו הוא העט האוטומטי מכיוון שהדבר החזק ביותר שיש לנשיא, כפי שהם אומרים, הוא סמכות החנינה", השיב טראמפ לשאלה שנשאלה.

בדבריו התייחס באופן ישיר לחנינה שניתנה על ידי הנשיא ביידן. "אז הוא קיבל חנינה מביידן ואני מכבד את זה, אני יודע כמה זה חזק, זה חזק מאוד", אמר טראמפ.

טראמפ סיכום את התייחסותו לנושא והדגיש שוב את עוצמת הסמכות הנשיאותית. "הם אומרים שזה מילולית הדבר החזק ביותר שיש לנשיא", ציין בסיום דבריו.