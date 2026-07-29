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אחרי הביקורת

נתניהו הגיב מוושינגטון לסרטון שחולל סערה: "מאיימים ברצח על משפחתי"

נתניהו הגיב לסערה סביב סרטון ה-AI של הליכוד נגד איזנקוט, אמר שלא צפה בו והוסיף: "לא נכון לעסוק בשכול מכל כיוון" | כל הפרטים (בעולם)

הסרטון שפרסמו בליכוד
הסרטון שפרסמו בליכוד

ראש הממשלה הגיב היום (רביעי) על הסערה שעורר סרטון ה- שפרסם הליכוד נגד גדי איזנקוט.

בתדרוך שנתן לכתבים בוושינגטון, יממה לאחר פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא אמר כי לא צפה בסרטון עד היום. לדבריו, הוא רק שמע על התגובות שהתעוררו בעקבותיו, והוסיף כי לדעתו "לא נכון לעסוק בשכול מכל כיוון".

נתניהו מתח ביקורת גם על מה שלדבריו הוא חוסר התייחסות מספק לאיומי הרצח המופנים כלפיו, כלפי רעייתו שרה וכלפי בנו יאיר. "אם זה היה הפוך, הייתם משתקים את המדינה. תתייחסו לזה ברצינות", אמר.

הסרטון המקורי, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, הציג את איזנקוט רץ לעבר צעיר שסימל, לפי המסר שבסרטון, את "אחדות ישראל", אך ברגע האחרון פונה לחבק את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס.

לאחר פרסומו טענו גולשים רבים כי דמותו של הצעיר מזכירה את גל איזנקוט, בנו של גדי איזנקוט שנפל בקרבות ברצועת עזה, דבר שעורר ביקורת חריפה - אף שבסרטון לא נאמר במפורש כי מדובר בו.

בנימין נתניהוגדי אייזנקוטוושינגטוןבינה מלאכותיתAI

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