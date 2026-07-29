מומחית לשפת גוף טענה כי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, הפגין סימני מתח ואי־נוחות במהלך הצילום המשותף עם הנשיא דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן.

לדבריה בראיון ל'ניו יורק פוסט', ואנס עמד במרחק יחסי מהשניים, חיוכו נראה "מתוח", ולסתו ואצבעותיו העידו על חוסר נוחות. "הוא לא נראה נינוח", אמרה.

לעומת זאת, היא העריכה כי טראמפ נראה רגוע ושמח לפגוש את נתניהו. לדבריה, החיוך שלו היה "אמיתי", שפת גופו הייתה משוחררת, ואף כיוון רגלו לעבר נתניהו – דבר שלטענתה מעיד על תחושת קרבה ונוחות.

המומחית התייחסה גם לתמונות מפגישתו של טראמפ עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, וטענה כי השניים שידרו חום הדדי.

לדבריה, העובדה שמרפקיהם נגעו זה בזה היא "סימן חיובי" המעיד על יחסים טובים, אף שבחלק מהתמונות זלנסקי נראה זהיר ומאופק.