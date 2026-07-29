סין נפרדת מהשמש: המגנט הגדול ביותר בעולם ידליק שמש מלאכותית

סין הודיעה כי השלימה בהצלחה את בנייתו ובדיקתו של המגנט העל-מוליך הגדול ביותר שנבנה אי פעם עבור כור היתוך גרעיני רכיב הנחשב לאחד החשובים ביותר בדרך להגשמת חלום שמדענים רודפים אחריו כבר עשרות שנים: הפקת אנרגיה כמעט בלתי מוגבלת, נקייה וללא פליטות פחמן.

המגנט, שפותח במכון לפיזיקת הפלזמה של האקדמיה הסינית למדעים, שוקל 582 טונות, אורכו 21 מטרים ורוחבו 12 מטרים. צורתו דמוית האות D, והוא מיועד להשתלב בכור ההיתוך העתידי של סין.

מי צריך מגנט ענק כזה?

בניגוד לכורים גרעיניים רגילים, שבהם מפצלים אטומים, כור היתוך מחבר בין אטומי מימן בדיוק כפי שמתרחש בליבת השמש. התהליך הזה מייצר כמויות עצומות של אנרגיה, אך כדי שהוא יתרחש יש לחמם את הדלק לטמפרטורה של יותר מ־100 מיליון מעלות צלזיוס.

בטמפרטורות כאלה שום חומר אינו יכול לגעת בפלזמה הלוהטת. כאן נכנס לתמונה המגנט החדש: הוא יוצר שדה מגנטי אדיר הלוכד את הפלזמה במרכז הכור, כך שהיא אינה נוגעת בדפנות ואינה ממיסה אותן. למעשה, המגנט הוא זה שמאפשר להחזיק "שמש קטנה" מרחפת בתוך הכור.

ללא שדה מגנטי עוצמתי ויציב, תגובת ההיתוך פשוט אינה יכולה להתקיים.