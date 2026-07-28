העיניים היפות בעולם: השבט חשף סוד גנטי בן מאות שנים

בני שבט בוטון ( צילום: הצלם האינדונזי קורצ'נוי פסאריבו, )

בלב האיים הטרופיים של דרום־מזרח אינדונזיה מסתתרת אחת התופעות הגנטיות המרהיבות בעולם. בני שבט בוטון, החיים באי בוטון שבמחוז סולאווסי הדרומית־מזרחית, הפכו בשנים האחרונות לתופעת רשת בזכות מאפיין יוצא דופן: עיניים כחולות בוהקות באופן טבעי, למרות שרוב אוכלוסיית האזור בעלת עיניים כהות.

התמונות של בני השבט, ובהם ילדים ומבוגרים עם מבט כחול ועמוק שנראה כמעט לא אמיתי, התפשטו במהירות ברשתות החברתיות כמו אינסטגרם, טיקטוק ויוטיוב. רבים מהגולשים התקשו להאמין שמדובר בתופעה טבעית ולא בעריכת תמונה, אך צלמים וחוקרים שאספו תיעודים מהמקום אישרו כי מדובר בצבע עיניים אמיתי לחלוטין.

הסיבה למראה המיוחד קשורה ככל הנראה למוטציה גנטית נדירה. אחת ההשערות המרכזיות היא קשר לתסמונת וארדנבורג, מצב גנטי נדיר המשפיע על ייצור הפיגמנט בגוף ויכול לגרום לעיניים כחולות בהירות במיוחד. אילון מאסק הגיב בשתי מילים אחרי שאיבד 750 מיליארד דולר אריה רוזן | 12:13 התסמונת נגרמת משינויים בגנים האחראים להתפתחות תאים הנקראים תאי הרכס העצבי, שמשפיעים בין היתר על ייצור המלנין - הפיגמנט שנותן צבע לעיניים, לשיער ולעור. התסמונת מופיעה בערך אצל אדם אחד מתוך כ־40 אלף אנשים ברחבי העולם, והיא יכולה להשפיע גם על צבע השיער והעור. בחלק מהמקרים היא קשורה גם לבעיות שמיעה, אך לא כל מי שנושא את המאפיין הגנטי סובל מתופעות נוספות.

אצל בני שבט בוטון מדובר בתופעה מסקרנת במיוחד, משום שהיא אינה נובעת ממוצא אירופי או מהגירה של אנשים בעלי עיניים כחולות. החוקרים מעריכים כי מדובר בשינוי גנטי נדיר שנשמר לאורך דורות בתוך אוכלוסייה יחסית מבודדת.

אחד הגורמים המרכזיים שהביאו את התופעה לידיעת העולם היה הצלם האינדונזי קורצ'נוי פסאריבו, שפרסם בשנת 2020 סדרת תמונות של בני השבט. הצילומים הציגו ילדים ומבוגרים עם עיניים כחולות בוהקות, וזכו למיליוני תגובות ברחבי העולם.

גולשים תיארו את העיניים כ"קסומות", "מהפנטות". חלק מהמצולמים אף מציגים מצב נדיר שבו רק עין אחת כחולה והשנייה חומה, תופעה המכונה הטרוכרומיה.

למרות היופי יוצא הדופן, מאחורי המראה המרשים מסתתר סיפור מדעי מרתק. העיניים הכחולות של בני בוטון הן תזכורת לכך שגנים מסוגלים ליצור מגוון מדהים של תופעות גנטיות, שחלקן נדירות כל כך עד שהן הופכות אנשים מקהילה קטנה ונידחת באינדונזיה לסמל של פלא ביולוגי עולמי.