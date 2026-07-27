פאניקה באוטו: ביזון ענק תקף במפתיע וניקב את הצמיג | צפו

רגע דרמטי תועד בפארק הלאומי ילוסטון, כאשר ביזון ענק התנגש ברכב שטח וניקב את אחד מצמיגיו, בזמן שטור כלי רכב עמד במקום בעקבות מעבר בעלי חיים.

בסרטון, שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, נראה הביזון משוטט בין המכוניות. לפתע הוא מוריד את ראשו ונוגח ברכב ה־SUV שלפניו, כשאחת מקרניו חודרת לצמיג הקדמי ומוציאה ממנו את האוויר בתוך שניות.

לאחר הפגיעה התרחק הביזון מהמקום באדישות, בעוד נהג הרכב עצר בצד הדרך כדי לבחון את הנזק. לא דווח על נפגעים.

ברשויות הפארק מזכירים כי למרות מראם השקט, ביזונים הם מהחיות המסוכנות ביותר בילוסטון. הם מסוגלים לרוץ במהירות גבוהה בהרבה מזו של בני אדם ועלולים להסתער אם הם חשים מאוימים.

לפי הרשויות, המבקרים מתבקשים לשמור מרחק של לפחות 23 מטרים מביזונים ומבעלי חיים גדולים אחרים.