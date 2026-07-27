"בית המקדש היהודי": הפעיל הסעודי עצבן את כל העולם הערבי 

לואיי א-שריף ודגם בית המקדש ( צילום: מסך - מתוך הסרטון )

בעולם של פייק ניוז ושכתוב היסטורי, לואיי א-שריף, יוצר תוכן ופעיל רשת יליד ערב הסעודית, מצליח לעשות את הבלתי יאמן: לגרום למאות אלפי מוסלמים לעצור ולחשוב מחדש על הקשר שבין בית המקדש היהודי לירושלים המודרנית.

בסרטון שהוא פרסם לאחרונה, פונה א-שריף לקהל הערבי והמוסלמי בקריאה נחרצת: "בכל פעם שאתם שומעים מוסלמי או ערבי חוזר על המילה 'בית אל-מקדס', אנא שלחו להם את הסרטון הזה כתזכורת למקור המילה". לדבריו, המילה "בית אל-מקדס" בערבית היא למעשה גלגול ישיר של המושג העברי "בית המקדש". מרגש: הפראמדיק החרדי מבית שמש הבין שאין זמן - ויילד את התינוקת שלו באמבולנס כיכר השבת | 26.07.26 "כשמוסלמים אומרים 'מקדס', רבים מהם לא מחברים את הנקודות לכך שהם מתייחסים למעשה ל'מקדש', שהוא המקדש היהודי". מסביר א-שריף בסרטון תוך שהוא מציג דגם של בית המקדש השני. הוא מוסיף ומציין כי המוסלמים המציינים את חורבן הבית (כמו ראש עיריית ניו יורק), עושים זאת לעיתים מבלי להבין את המקור האטימולוגי וההיסטורי של השם בו הם משתמשים.

לואיי א-שריף ודגם בית המקדש - צילום: העמוד הרשמי לואיי א-שריף ודגם בית המקדש | צילום: צילום: העמוד הרשמי 10 10 0:00 / 2:24

א-שריף לא מסתפק רק בשפה, אלא צולל להיסטוריה של יהודה העתיקה. הוא מתאר את גבורת המכבים ואת נס החנוכה כחלק בלתי נפרד מהמורשת של המקום:

"זהו המקום שבו התרחש מרד המכבים נגד הסלאוקים... יהודה המכבי עמד נגד אנטיוכוס, נלחם בקרב, ואז אלוקים כיבד אותו בנס – נס החנוכה".

הפעילות של א-שריף אינה מקרית. כמי שגדל בבית דתי ושמרני בערב הסעודית וחונך לשנוא יהודים, המהפך האישי שלו החל כשפגש משפחה יהודית בפריז. כיום, הוא נחשב לאחד הקולות הבולטים התומכים בנורמליזציה ובהסכמי אברהם. לטענתו, הציונות היא זכותם של היהודים להגדרה עצמית במולדת אבותיהם, עמדה שלדבריו נתמכת (להבדיל) גם על ידי הקוראן.

"הכחשת הקשר היהודי לארץ מערערת את האמונה האיסלאמית", הוא טוען, שכן הנביאים היהודים הם חלק בלתי נפרד מהמסורת המוסלמית. בסרטונו, הוא מזכיר כי הכותל המערבי המוכר לנו היום הוא השריד שנותר מהחורבן שהתרחש ביהודה העתיקה.

המסר של א-שריף חד כתער: הכרה באמת ההיסטורית ובשורשים המשותפים היא המפתח היחיד לדו-קיום אמיתי במזרח התיכון, ובאמונה ששלום מתחיל בידע.