"הוא השמיע נהמות": משפחה בפלורידה התעוררה לתוך סיוט | צפו

משפחה בעיר פאלם ביי שבפלורידה התעוררה בשעות הבוקר המוקדמות לאחר שקיבלה התראה ממצלמת האבטחה, וגילתה תנין באורך כ־2.4 מטרים עומד ממש בפתח הבית.

"חשבתי שהוא עומד להיכנס דרך החלון", סיפרה בעלת הבית, סיירה ווין. "הזנב שלו היכה בדלת ובקיר הבית. הוא השמיע נהמות ולחישות עמוקות ונראה ממש מאיים".

שוטרי פאלם ביי הגיעו למקום יחד עם לוכד מטעם רשות חיות הבר של פלורידה, ולאחר מבצע קצר הצליחו ללכוד את התנין ולהרחיקו בבטחה.

ווין אמרה כי ההתראה ממצלמות האבטחה כנראה מנעה אסון. לדבריה, "אם לא היו לנו המצלמות וההתראות על בעלי חיים בחצר, מי יודע מה היה קורה. אם הייתי פותחת את דלת המוסך כדי להוציא את הכלב או את הדלת הראשית, לא הייתי יודעת שהוא שם".