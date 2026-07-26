כיכר השבת
אורח לא רצוי

"הוא השמיע נהמות": משפחה בפלורידה התעוררה לתוך סיוט | צפו

משפחה בפלורידה התעוררה לאחר התראה ממצלמת אבטחה וגילתה תנין ענק בפתח הבית | "הוא השמיע נהמות ונראה מאיים", סיפרו

משפחה בעיר פאלם ביי שבפלורידה התעוררה בשעות הבוקר המוקדמות לאחר שקיבלה התראה ממצלמת האבטחה, וגילתה תנין באורך כ־2.4 מטרים עומד ממש בפתח הבית.

"חשבתי שהוא עומד להיכנס דרך החלון", סיפרה בעלת הבית, סיירה ווין. "הזנב שלו היכה בדלת ובקיר הבית. הוא השמיע נהמות ולחישות עמוקות ונראה ממש מאיים".

שוטרי פאלם ביי הגיעו למקום יחד עם לוכד מטעם רשות חיות הבר של פלורידה, ולאחר מבצע קצר הצליחו ללכוד את התנין ולהרחיקו בבטחה.

ווין אמרה כי ההתראה ממצלמות האבטחה כנראה מנעה אסון. לדבריה, "אם לא היו לנו המצלמות וההתראות על בעלי חיים בחצר, מי יודע מה היה קורה. אם הייתי פותחת את דלת המוסך כדי להוציא את הכלב או את הדלת הראשית, לא הייתי יודעת שהוא שם".

תיעודסרטון ויראליפלורידהפחדתנין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר