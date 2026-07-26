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הפילה החכמה בעולם? החקלאי לא הבין למה היא "גנבה" את המגרפה

פעילה שלפה את המגרפה עם החדק הסרטון מתאילנד הפך לוויראלי והצית מחדש את השאלה: עד כמה חכמים באמת הפילים? (חדשות בעולם)

הפילה בתאלינד (צילום: רשתות חברתיות )

רגע יוצא דופן שתועד בתאילנד הפך את הפילה קמפונג לכוכבת רשת בינלאומית.

בסרטון שנפוץ ברשתות החברתיות נראית הפילה מתקרבת אל חקלאי העובד בשטח, שולחת את החדק שלה לעבר המגרפה שלו ולוקחת אותה בתנועה מדויקת.

אבל מהר מאוד התברר שלא מדובר בניסיון גניבה, אלא בפתרון יצירתי לבעיה שהטרידה אותה. הפילה השתמשה במגרפה כדי לגרד אזורים בגופה, בהם האוזניים והבטן, בדיוק כפי שבני אדם משתמשים בכלים כדי להקל על גירוד שקשה להגיע אליו.

לאחר שסיימה, הפילה החזירה את המגרפה לעובד, במה שנראה כמו מחווה כמעט מנומסת.

הפילה בתאלינד
הפילה בתאלינד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

קמפונג מוכרת באזור מגוריה בתאילנד ונחשבת לדמות אהובה בקרב המקומיים. היא מופיעה לא פעם בסרטונים בזכות ההתנהגות העדינה והמיוחדת שלה, שממחישה את האינטליגנציה והסקרנות של בעלי החיים הגדולים בעולם.

המקרה עורר תגובות רבות ברשת, כאשר רבים התפעלו מהיכולת של הפילה להשתמש בחפץ אנושי למטרה מעשית.

מומחים מציינים כי פילים ידועים ביכולת שלהם להשתמש בכלים, לפתור בעיות ולהתאים את סביבתם לצרכים שלהם תכונות שנחשבות לסימן של חוכמה גבוהה בעולם החי.

תאילנדבעלי חייםחקלאותפילים
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