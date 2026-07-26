הפילה החכמה בעולם? החקלאי לא הבין למה היא "גנבה" את המגרפה

רגע יוצא דופן שתועד בתאילנד הפך את הפילה קמפונג לכוכבת רשת בינלאומית.

בסרטון שנפוץ ברשתות החברתיות נראית הפילה מתקרבת אל חקלאי העובד בשטח, שולחת את החדק שלה לעבר המגרפה שלו ולוקחת אותה בתנועה מדויקת.

אבל מהר מאוד התברר שלא מדובר בניסיון גניבה, אלא בפתרון יצירתי לבעיה שהטרידה אותה. הפילה השתמשה במגרפה כדי לגרד אזורים בגופה, בהם האוזניים והבטן, בדיוק כפי שבני אדם משתמשים בכלים כדי להקל על גירוד שקשה להגיע אליו.

לאחר שסיימה, הפילה החזירה את המגרפה לעובד, במה שנראה כמו מחווה כמעט מנומסת.