כיכר השבת
אב טיפוס

10,000 מדרגות על גבם של אחרים: סרטון הניצול מהר גירנאר מסעיר את הרשת

סרטון אחד מהר גירנאר בהודו עורר סערה ברחבי העולם | במקום לטפס בעצמם, מבקרים בעלי הון נישאים על ידי מקומיים לאורך יותר מ־10,000 מדרגות עד לפסגת ההר (חדשות בעולם)

סבלי אדם במעלות הר גירנאר (צילום: רשתות חברתיות )

הר גירנאר, אחד ההרים המרשימים בהודו, הפך לאחרונה למוקד תשומת לב עולמי בעקבות תיעוד יוצא דופן: מבקרים בעלי ממון הנישאים בכיסאות נשיאה מסורתיים על ידי קבוצות של סבלים המטפסים איתם אלפי מדרגות בדרך לפסגה.

הר גירנאר נמצא במדינת גוג'ראט שבמערב הודו, סמוך לעיר ג'ונאגאד, ומתנשא לגובה של כ־1,031 מטרים מעל פני הים. הדרך אל המקדשים שעל ההר כוללת גרם מדרגות עצום של יותר מ־10,000 מדרגות, הנחשב לאחד ממסלולי העלייה הקשים באזור.

המבקרים מגיעים להר כדי לבקר במקדשים העתיקים הנמצאים בפסגה. אולם לא כולם מסוגלים להתמודד עם הטיפוס הארוך והמפרך, ולכן במשך שנים קיימת במקום מסורת של שירותי נשיאה באמצעות כיסאות הנקראים בהודו "פאלקי".

סבלי אדם בהודו במעלות הר גירנאר
סבלי אדם בהודו במעלות הר גירנאר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בתיעוד שהופץ ברשת נראים כמה גברים מקומיים כשהם נושאים אדם על כיסא לאורך המדרגות התלולות. התמונות עוררו תגובות רבות: חלק מהגולשים מתחו ביקורת וטענו כי מדובר במראה של פערים חברתיים קשים, שבו בעלי אמצעים יכולים לשכור אחרים שיעשו עבורם את המסע הקשה.

מנגד, אחרים ציינו כי מדובר במקור פרנסה עתיק עבור משפחות מקומיות, וכי השירות מאפשר גם לאנשים מבוגרים, חולים או בעלי מוגבלות פיזית להגיע לאתרים הקדושים שעל ההר.

הר גירנאר (צילום: שאטרסטוק)

נשיאת אנשים במעלה גירנאר אינה תופעה חדשה. הסבלים עוברים מרחק עצום בתנאים לא פשוטים, כשהם נושאים משקל רב במשך שעות, בתוך עומס החום והצפיפות של עונת העלייה לרגל.

הסרטון האחרון החזיר את התופעה למרכז השיח: האם מדובר במסורת שמאפשרת לאנשים להגיע לפסגה, או בסמל לפערים בין מי שיכול לשלם לבין מי שנאלץ לשאת אותו על כתפיו?

הודותיירותניצולמעמד חברתיהרים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר