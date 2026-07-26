הנוסעים יוצאים דרך המשה הקדמית ( צילום: מסך )

לפחות 31 בני אדם נפצעו בתאונת אוטובוס קשה שאירעה ביום רביעי בכביש המהיר המחבר בין קוטאהיה לאפיון קארהיסאר שבמערב טורקיה.

על פי הדיווח של ערוץ TRT Haber הטורקי, האוטובוס היה בדרכו מאיסטנבול לעיר התיירות קושאדסי כאשר מסיבה שעדיין נבדקת איבד הנהג שליטה על האוטובוס, סטה ממסלולו, התנגש במעקות הבטיחות בצד הדרך ולאחר מכן התהפך. בעקבות עוצמת הפגיעה נופצה השמשה הקדמית של האוטובוס, והיא הפכה לפתח המילוט עבור הנוסעים. בתיעודים מזירת האירוע נראו נוסעים כשהם יוצאים דרך הפתח שנוצר בחלקו הקדמי של האוטובוס ההפוך, בעוד אחרים ממתינים לעזרת כוחות ההצלה.

האוטובוס שהתהפך בטורקיה - צילום: רשתות חברתיות האוטובוס שהתהפך בטורקיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

צוותי חירום שהוזעקו למקום הגיעו במהירות לזירה, העניקו טיפול ראשוני לפצועים ופינו אותם לבתי חולים סמוכים. בין הנפגעים היו נוסעים במצבים שונים, אך לפי הדיווחים הראשוניים לא היו הרוגים בתאונה.

משטרת טורקיה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ובודקת את הגורמים שהובילו לאובדן השליטה של האוטובוס. בין היתר נבדקות אפשרויות הקשורות לתנאי הדרך, מצב הכביש וגורמים נוספים.